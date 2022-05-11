李秉穎：台灣疫情未到高峰 推估在6月初

（中央社記者葉素萍台北11日電）台大兒童醫院主治醫師李秉穎今天說，各國解封後確診數都有上升，到確診數高峰大約需要1至1.5個月，疫情則會持續3至4個月；他說，台灣疫情從5月初開始，還沒有到高峰，若依國外經驗，高峰應該是6月初。

民進黨中常會今天邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎專案報告「新冠病毒防疫」。

李秉穎會後受訪指出，依各國流行曲線來看，新冠疫情從一開始到高峰大概1個月到1個半月的時間，疫情從開始到結束約要3、4個月的時間，未來台灣可能也是這樣，可能有3、4個月的時間台灣都會面臨疫情到處爆發的現象。

他說，在這段時間，最重要的是要降低重症與死亡比例，對於有重症高風險因素的輕症確診者，及時給予口服的抗病毒藥物是很重要的事情；疫苗接種對於減輕疫情也非常關鍵；此外，長者一旦發生比較大規模群聚感染時，也會影響到醫療量能。

李秉穎認為，疫情從5月初開始，台灣還沒有到高峰，依國外經驗，高峰至少1到1.5個月達到，所以應該是6月初，但也會有變數，如果民眾自主意識高，有時高峰會比較扁、持續的時間會比較長，高山變成丘陵，未來台灣會如何，還有待觀察。

李秉穎說，韓國確診者死亡率約千分之1左右，其他各國確診者死亡率約千分之2到千分之5之間，台灣的死亡率維持在這個水準的話，就是防疫成功。

另外，對於快篩試劑陽性是否能夠當作確診，李秉穎認為，要看疫情準備時機，快篩試劑會有偽陰性、偽陽性，偽陽性約10%，偽陰性約20%至30%，新冠肺炎現在還是列為第5類法定傳染病，萬一確診必須接觸者隔離，會牽動到很多人要隔離，所以如果沒有用PCR確診，只要快篩陽性就當作確診的話，就會產生一些不必要的困擾。

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不過，他也說，如果是為了治療，老人家有風險因素，要急著趕快拿到抗病毒藥物，那種時機就可以用快篩陽性、馬上給藥，因為PCR可能要好幾天的時間，如果為了時效，在某些情況下是可以用快篩陽性當作確診的條件。

另外，民進黨發言人李妍慧在中常會後轉述指出，李秉穎在中常會提到，媒體報導韓國確診的死亡率非常低，他在各種國際協會開會時，發現韓國接種疫苗率都比其他國家高，這是韓國的特色，這也顯示，死亡率跟疫苗接種率有很大關聯。尤其是在老年族群的疫苗接種率，因此也再次提醒，不要過度渲染施打疫苗的副作用，從國外的經驗來看，施打疫苗確實能夠大幅降低年老族群發生重症甚至死亡的情形。（編輯：謝佳珍）1110511