英媒：台灣學習與病毒共存 試圖找出新模式

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英國衛報報導，過去被譽為全球防疫模範生的台灣，如今轉為「與病毒共存」，試圖找出新模式。圖為民眾假日午後到台北信義商圈逛街。（中央社檔案照片）

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國衛報報導，過去被譽為全球防疫模範生的台灣，如今面臨Omicron疫情海嘯，衛生當局認為清零政策已不適用，轉為「與病毒共存」，試圖找出新模式。

前副總統、同時也是流行病學家的陳建仁博士接受衛報訪問時表示：「這是正確的決定，也是我們必須做的決定。」

報導指出，台灣2020年初實施邊境管制、嚴格疫調、社交距離和個人衛生措施，即使在疫苗和抗病毒治療藥物問世後，這些防疫措施還持續實施。

這些措施在2021年擊敗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Alpha和Delta變異株疫情，而在高傳染力變異株Omicron去年11月和12月開始在多國肆虐後，陳建仁和其他學者建議政府要開始轉變為和病毒共存。

陳建仁告訴衛報：「中央流行疫情指揮中心當時決定我們應該在（幾個月後）加強劑覆蓋率達40-45%左右後實施，但Omicron不等人。」Omicron疫情3月開始在社區蔓延。

報導中表示，香港、台灣和中國是維持清零政策的最後三個主要經濟體。

香港清零失利，疫情嚴重。中國堅守清零政策推出對經濟造成傷害的封城措施，特別是在上海，目前還沒有結束的跡象，台灣似乎在看到兩種選項後，決定走第三條路，稱為「新台灣模式」（new Taiwanese model），亦即坦承無法遏阻Omicron蔓延，但可以力圖在疫情大流行初期階段（early pandemic-era phase）讓疫情曲線趨緩。

確診人數還在攀升，專家預期將在3周後攀抵高峰，預估最後將有高達350萬人確診，約1萬6000人染疫病歿。

隨著單日確診人數破3萬，中央疫情指揮中心持續鬆綁防疫管制措施，取消實聯制，放寬隔離規定，同時呼籲民眾繼續戴口罩，盡量在家上班，減少群聚，鼓勵接種疫苗，若出現症狀趕緊快篩。也信賴民眾自行通報確診，並且自我居家隔離。

這些作法某種程度上發揮了作用。陳建仁告訴衛報，疫情致死率仍低於0.2%。超過99.75%確診病患是輕症或無症狀，民生和商業活動持續運行，沒有封城，也沒有恐慌。

由於台灣採取預先防範措施，解除確診強制住院的規定，醫院負荷並未超載。

香港當局同樣實施這項規定，導致染疫病患在這波疫情前已擠爆醫院，但台灣截至6日為止，只有44％的醫院加護病房滿床。

振興醫院感染科主治醫師顏慕庸表示，目前為止，台灣的分流措施「在紓解（醫院）壓力方面十分成功」。但他擔心，對付這波疫情這樣還不夠，並呼籲整合地方和區域服務，以增加醫護人力，減少醫院人潮。

顏慕庸說，政府的訊息「有傳遞出去且透明」，「民眾感到不滿的是快篩試劑供應不足，以及急診處人滿為患，但這些可以改善」。

不過，隨著確診人數節節攀升，各界批評也隨之而來，其中包括政府被動應變而不是主動採取預防措施。

顏慕庸表示，轉為和病毒共存是正確的方向。但目前的情況是「手腳跟不上大腦的指令」，「政府對於和Omicron海嘯共存的程序和準備沒有事先做好計畫」。

陳建仁指出，政府已在處理醫院的這些問題，但他承認，台灣沒有準備好充分供應快篩試劑，目前仍無足夠試劑。面對日增的批評，政府今天轉而允許部分零售商店以市價出售非政府配售的快篩試劑。

顏慕庸說，疫情固然會帶來傷亡，但台灣已捱過疫情最嚴峻的時刻，等到了疫苗、治療方法以及較溫和的病毒株。

報導中表示，台灣不再是零確診的模範生，但台灣希望可以找出某種模式，平靜穩定地轉變，在封鎖邊境2年多後，重新加入這個世界。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110509