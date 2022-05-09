衛福部：快篩下訂2.4億劑 5月可到貨1.2億劑

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衛福部官員9日表示，已經下訂約2.4億劑快篩試劑，5月底前將有約1.2億劑。圖為新北市板橋區一間藥局販售的家用快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）國內COVID-19確診數持續竄高，衍生大量快篩需求，總統蔡英文日前公開表示，5月預計取得1億劑左右的快篩試劑，衛福部官員今天進一步揭露採購細節，已經下訂約2.4億劑，5月底前將有約1.2億劑。

立法院財委會邀請行政院主計總處、審計部以及相關部會就「各政府機關採購快篩試劑亂象」進行專題報告，朝野立委均十分關注當前快篩試劑供不應求的問題。

民眾黨立委高虹安詢問，蔡總統日前宣稱5月將有1億劑快篩到貨，採購細節為何、進度是否來得及。

衛福部秘書處處長蔡壽洤說明，目前已經下訂2億4000多萬劑，部分為徵用；羅氏約1億9500萬劑、亞培約5000萬劑。

高虹安追問快篩試劑的到貨時間，蔡壽洤回答，亞培5月可到貨3000萬劑、6月中到貨2000萬劑，羅氏5月可進來約6500萬劑，再加上緊急採購的3570萬劑，這部分主要給實名制、公共衛生及地方政府等需求。

對於國民黨立委接連砲轟快篩亂象，認為政府準備不足，主計總處主計長朱澤民則回應，今年初快篩試劑還是供給大於需求，直到4月後疫情較嚴重，情況才轉變。（編輯：張均懋）1110509