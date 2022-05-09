更多編輯台推薦新聞：
獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作
生活

獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看
生活

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
地方廣設PCR採檢站估一週改善量能 陳時中：擬規範急診只做必要篩檢
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展9/170

8個月大女嬰染疫搶救中 今年以來年紀最小重症

2022/5/9 15:03（5/9 15:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內9日中重症增71人，其中1例無慢性病史、8個月大女嬰重症，是今年最小重症個案。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
國內9日中重症增71人，其中1例無慢性病史、8個月大女嬰重症，是今年最小重症個案。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、許秩維台北9日電）國內今天新增逾4萬例本土COVID-19確診個案，12人死亡，中重症增71人，其中1例無慢性病史、8個月大女嬰重症，是今年最小重症個案，距離上次出現重症嬰兒僅隔一週。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，今天新增4萬263例本土個案，確診數連續兩天下降，確診個案中新增52中症、19重症，12例死亡個案。另新增41例境外移入病例。

陳時中表示，連續2天新增本土病例下降，約減少9％，研判可能與適逢母親節週末有關，放假效應造成採檢人數減少，確診數隨之下降，「確診數是稍微低估」，國內疫情走向還要再觀察2天，本土疫情持續往上，還未看到高峰，至於國外疫情則是持續下降。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增的12名死亡個案年齡介於50多歲至90多歲，其中3人從未接種疫苗。重症6人未接種過疫苗，其中有1例8個月大的女嬰無慢性病史，因COVID-19感染併抽搐、低血壓住加護病房使用呼吸器和藥物治療。

國內至今累計3名5歲以下兒童重症，包含4月19日死亡的新北2歲確診重症男童，當初這名男童不僅是首例兒童重症個案，更是首例死亡兒童個案，及5月2日新增的一名10個多月大的女嬰。羅一鈞表示，今天新增8個月大的女嬰是目前國內年紀最小重症個案。

至於今天52例中症個案，16人有慢性病、11人無慢性病史，其餘25人調查中；接種疫苗情況，其中有27例從未接種疫苗、3人施打1劑、3人接種2劑、完整施打3劑19人。

根據指揮中心統計，截至5月8日，本土確診個案有32萬9965人為輕症或無症狀個案、占99.76%，中症累計658例、占0.20%，重症累計119例、占0.04%，中重症累計159例解除隔離。

今天新增的本土個案，分布前五名縣市依序為新北市1萬4179例最多、台北市7057例次之、桃園市6358例第三、台中市2099例第四、高雄市1910例第五。（編輯：陳清芳）1110509

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
未滿一歲重症女嬰仍在加護病房 狀況尚可較為趨穩BNT成人疫苗185.796萬劑抵台 優先供青少年追加劑居家照護確診兒童好緊張 醫：每天3次定時紀錄4重點染疫嬰當心哮吼症 孩童居家照護注意6大警訊8日起取消全校停課 國高中匡列確診者九宮格同學、國小同班停課
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀