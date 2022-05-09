8個月大女嬰染疫搶救中 今年以來年紀最小重症

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國內9日中重症增71人，其中1例無慢性病史、8個月大女嬰重症，是今年最小重症個案。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北9日電）國內今天新增逾4萬例本土COVID-19確診個案，12人死亡，中重症增71人，其中1例無慢性病史、8個月大女嬰重症，是今年最小重症個案，距離上次出現重症嬰兒僅隔一週。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，今天新增4萬263例本土個案，確診數連續兩天下降，確診個案中新增52中症、19重症，12例死亡個案。另新增41例境外移入病例。

陳時中表示，連續2天新增本土病例下降，約減少9％，研判可能與適逢母親節週末有關，放假效應造成採檢人數減少，確診數隨之下降，「確診數是稍微低估」，國內疫情走向還要再觀察2天，本土疫情持續往上，還未看到高峰，至於國外疫情則是持續下降。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增的12名死亡個案年齡介於50多歲至90多歲，其中3人從未接種疫苗。重症6人未接種過疫苗，其中有1例8個月大的女嬰無慢性病史，因COVID-19感染併抽搐、低血壓住加護病房使用呼吸器和藥物治療。

國內至今累計3名5歲以下兒童重症，包含4月19日死亡的新北2歲確診重症男童，當初這名男童不僅是首例兒童重症個案，更是首例死亡兒童個案，及5月2日新增的一名10個多月大的女嬰。羅一鈞表示，今天新增8個月大的女嬰是目前國內年紀最小重症個案。

至於今天52例中症個案，16人有慢性病、11人無慢性病史，其餘25人調查中；接種疫苗情況，其中有27例從未接種疫苗、3人施打1劑、3人接種2劑、完整施打3劑19人。

根據指揮中心統計，截至5月8日，本土確診個案有32萬9965人為輕症或無症狀個案、占99.76%，中症累計658例、占0.20%，重症累計119例、占0.04%，中重症累計159例解除隔離。

今天新增的本土個案，分布前五名縣市依序為新北市1萬4179例最多、台北市7057例次之、桃園市6358例第三、台中市2099例第四、高雄市1910例第五。（編輯：陳清芳）1110509

（指揮中心提供）