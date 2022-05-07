染疫嬰當心哮吼症 孩童居家照護注意6大警訊

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國內COVID-19疫情延燒，台北榮民總醫院近日收治2名確診嬰兒，住院期間母親全程陪伴並持續哺餵母乳，希望讓孩子獲得最好的照顧，經治療孩子也已順利出院。（北榮提供）中央社記者張茗喧傳真 111年5月7日

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（中央社記者張茗喧台北7日電）今年目前23萬例COVID-19本土病例中，有13%是12歲以下兒童。北榮醫師鄭玫枝除了提醒嬰幼兒父母注意哮吼症問題，也彙整染疫孩童居家照護6大就醫時機及6大危險徵兆，呼籲父母當心。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，1月以來本土確診病例超過23萬人，其中13.6%是12歲以下的兒童，令父母擔憂。

台北榮民總醫院新生醫療中心主任鄭玫枝今天表示，兒童染疫大多是輕症、預後較好，但仍有少數可能發展成重症，尤其有危險因子的孩童更要特別當心，5歲到12歲兒童危險因子包括肥胖、糖尿病與慢性肺病，小於5歲幼兒則包括早產、神經疾病、慢性肺病、先天性心臟病等，恐有較高機率演變成重症。

根據國外經驗，Omicron變異株流行期期間有部分嬰幼兒染疫後會併發哮吼症。她解釋，哮吼症又稱咽喉氣管支氣管炎，是一種好發於嬰幼兒的呼吸道感染症，會引致氣管內腫脹、影響正常呼吸，咳嗽時會出現類似狗吠聲，也常併發喘鳴、聲音沙啞、發燒或流鼻水等症狀。

鄭玫枝指出，哮吼症可輕、可重，常於夜間開始發作或惡化，嚴重時會有呼吸窘迫甚至需要插管的可能，提醒染疫孩童父母應特別注意孩子的呼吸，如發生嚴重咳嗽如狗吠聲、呼吸急促、聲音沙啞、活動力差及食慾不振時，務必就醫。

她提醒，孩子居家照護期間如出現6種情況，務必轉介視訊診療或建議住院，包括1歲以下有症狀者、發燒超過48小時或高燒大於39度合併冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、持續嘔吐、超過12小時未進食或未解尿、退燒後仍持續呼吸急促或喘。

鄭玫枝強調，孩童如出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁或冒冷汗，都必須立刻打119或連繫24小時緊急醫療諮詢平台。

鄭玫枝表示，目前政府已核可讓6歲以上的兒童皆可接種疫苗。國外的研究顯示兒童染病後導致的併發症與後遺症遠大於接種疫苗的副作用，呼籲家長讓孩子接種疫苗，不但保護自己也保護家裡的長輩和無法接種疫苗的嬰幼兒。（編輯：張芷瑄）1110507

孩童居家照護6+6注意事項

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出現6種情形，應視訊診療或建議住院：

●一歲以下有症狀者

●發燒超過48小時或高燒>39度合併發冷／冒冷汗

●退燒後持續活動力不佳

●持續嘔吐

●超過12小時未進食或未解尿

●退燒後仍持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛

出現6大症狀，立刻打119或連繫24小時緊急醫療諮詢平台：

●抽搐

●意識不佳

●呼吸困難或有胸凹現象

●唇色發白或發紫

●血氧飽和度低於94%

●肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗