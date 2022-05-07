孕婦確診3天搶救無效母嬰雙亡 初判死因急性肺動脈栓塞

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北7日電）新北市孕婦染疫後母嬰雙亡，指揮中心今天表示，這名孕婦有氣喘、貧血病史，4日發燒確診後，即住院並用瑞德西韋，但病程進展快，初判死因為急性肺動脈栓塞。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，新北市一名確診孕婦因發燒身體不適就醫，緊急住進亞東醫院治療，由於病程進展快速，5月6日高燒不退陷入昏迷；醫療團隊搶救後，胎兒昨天搶救無效，孕婦於今天凌晨不幸過世。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，根據目前掌握到的狀況，這名20多歲孕婦過去有氣喘和貧血病史，懷孕週數約30週。

羅一鈞說，這名個案5月4日出現發燒、咳嗽症狀，到醫院採檢為陽性，確診後立即住院並未返家，考量個案屬於懷孕高風險族群，醫療團隊也立即給予瑞德西韋，沒有延誤就醫疑慮。

不過，羅一鈞說，由於個案病程進展快速、腹中胎兒狀況不穩定，緊急剖腹並轉加護病房，遺憾最後胎兒不治，產婦也過世，初步研判死因為急性肺動脈栓塞，也有可能合併COVID-19病毒感染，等資料蒐集完整後會再提到專家會議進一步分析。

羅一鈞表示，目前孕婦分流收治仍以36週為原則，近日也接獲婦產科醫學會建議指出，有些孕婦比較適合在居家照護才能兼顧身心需求，並不是都要住醫院或集中檢疫所，會根據風險因子、症狀等由醫師評估是否要住院。（編輯：吳協昌）1110507