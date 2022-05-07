新北確診孕婦高燒陷昏迷 住院3天過世、胎兒搶救無效

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新北市一名確診孕婦因發燒身體不適就醫，住進亞東醫院治療，6日高燒不退陷入昏迷，醫療團隊搶救後，胎兒6日搶救無效，孕婦7日凌晨過世。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市一名確診孕婦因發燒身體不適就醫，緊急住進亞東醫院治療，由於病程進展快速，6日高燒不退陷入昏迷；醫療團隊搶救後，胎兒昨天搶救無效，孕婦於今天凌晨不幸過世。

新北市板橋亞東醫院證實，這名住院的確診孕婦，於今天凌晨過世。

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醫院表示，一名COVID-19確診孕婦因為持續高燒不適，4日下午被送到醫院專責病房住院治療。醫療團隊給予無孕婦禁忌症的抗病毒藥物與安胎藥物治療。

院方說，因孕婦持續高燒、身體免疫力不足，仍維持發燒狀態。孕婦6日上午在病房忽然失去意識，病程變化快速；其腹中胎兒尚未足月，經婦產科、小兒科與心臟外科醫師共同搶救，胎兒6日仍搶救無效；孕婦則經搶救後，7日凌晨過世。（編輯：方沛清）1110507