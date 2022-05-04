兒童疫苗開打 兒童及青少年版V-Watch上線

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北4日電）國內6至11歲兒童疫苗陸續開打，中央流行疫情指揮中心今天表示，Taiwan V-Watch兒童及青少年版上線，鼓勵家長代未成年子女加入並填寫COVID-19疫苗接種後健康回報。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業已於5月2日起推動6至11歲兒童基礎劑接種，除持續以全國「疫苗不良事件通報系統（VAERS）」進行監測外，「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」自5月3日起將小於18歲的兒童及青少年納入追蹤監測對象。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，考量小孩多數沒有自己的手機，由父母手機在疾管家介面申請加入，代為填寫接種後健康回報，以加強兒童及青少年COVID-19疫苗接種後安全性監測。

莊人祥指出，希望能將國內該族群接種後常見不良反應發生情形，提供醫療端、公衛端向家長說明接種後常見副作用發生概況，以及持續不適及就醫提醒等。

針對該族群接種各廠牌、各劑別COVID-19疫苗並加入V-Watch的前6萬名註冊者，將會進行主動追蹤，如遇有民眾回報接種後出現嚴重身體不適或就醫等情況，將以LINE推播提醒民眾及時因應處置，期掌握疫苗接種後不良反應個案的實際症狀及通報後的適切因應。

莊人祥說明，小於18歲的兒童及青少年加入V-Watch，須由父母或監護人於接種現場掃描QR code代未成年子女註冊並填寫健康回報，至遲於接種後3日內完成掃描及註冊。尚未接種者請勿加入，以免資料無法比對。

指揮中心呼籲，民眾無論是否加入V-Watch，若接種後出現特殊身體不適，或任何健康問題，務必到醫療院所診療，釐清原因。當發生疑似接種後嚴重不良反應事件，皆請醫療與公衛體系協助正式通報至「疫苗接種不良事件通報系統」，啟動後續關懷與追蹤。（編輯：張芷瑄）1110504