BNT成人疫苗185.796萬劑抵台 優先供青少年追加劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣自購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT成人疫苗約185.7萬劑，由華航CI-5528班機自德國法蘭克福起飛運送來台，班機在9日清晨6時11分抵達桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、許秩維台北9日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，今年首批採購的BNT成人劑型疫苗到貨，共185.796萬劑上午抵台，效期至10月4日，優先供12至17歲青少年接種追加劑。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，疫苗施打意願增加，陳時中下午在疫情記者會中表示，今年第1批採購Pfizer-BioNTech成人劑型疫苗185.796萬劑，已於上午抵達桃園國際機場。

陳時中進一步說明，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種，預計這批疫苗優先供12至17歲青少年接種追加劑使用。

指揮中心已於4月28日與香港復星公司及德國BNT公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BNT公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗。（編輯：管中維）1110509