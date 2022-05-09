梁文傑揭只花53萬元買快篩 北市府：已耗資數億

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台北市議員梁文傑指北市府1到4月只花53萬元買快篩；市府回應已耗資數億購買。（圖取自梁文傑臉書facebook.com）

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北9日電）台北市政府新台幣28億元防疫預算刪除一事引爭議。台北市議員梁文傑今天指出，北市府1到4月只花新台幣53萬元買快篩；北市府發言人陳智菡說，已耗資數億元購買。

台北市長柯文哲稱刪除28億元防疫預算是因有許多議員要求。對此，國民黨台北市議員游淑慧昨天表示，柯市府做賊喊抓賊，市議會是被倒打；民進黨台北市議員梁文傑也說，柯市府之前沒搶先去買快篩劑，是因柯文哲未超前部署，和錢無關。

梁文傑今天又透過臉書發文指出，自己並沒有很想指責誰誰誰為什麼不早點去買大批快篩，因為現在對快篩的需求有點被誇大，很多人是在囤貨以備不時之需，並不是真的要用。

他表示，（柯市府）若根本沒有要買，卻指責別人為什麼沒有買好供其使用，然後又說是因為聽信中央的話被騙了，那就是鬼扯。

梁文傑出示審計部所提供各機關今年1至4月購買快篩劑的決標資料顯示，在各地方政府中，高雄市政府花5200萬元買快篩，桃園、新北、台中也都花費好幾百萬元，但北市府只花53萬元，甚至比金門縣政府的69萬元還少。

梁文傑說，北市府不是沒有錢，想買的話，隨時可以從市長預備金、災害準備金和疫情募款調個幾億元出來，問題是柯文哲從來沒有把買快篩當成重要事項，因為他很久以前就說打了3劑就要和病毒共存，很多措施可以拿掉，但疫情起來卻又最先呼籲要以篩代隔，好像自己是先知，等到被人發現其實北市府從未將買快篩當一回事，又說是因為「聽信中央的話」。

梁文傑表示，柯市府一路胡扯，被人拆穿胡扯又繼續胡扯，這才是讓人不爽的地方。

同黨籍市議員許淑華也表示，針對柯文哲關於刪除28億元預算的公開「造謠事件」，以及游淑慧受的委屈，自己非常清楚且痛心，認為依照法規善盡議員職責且支持北市府處理疫情，卻被柯文哲如此消費。

許淑華說，再次拜託柯文哲務必尊重議員在預算審查的意見，至少要尊重北市府發出的公文，並指出北市府公文清楚提到，本來北市府編列預算要購買疫苗，卻是先編了才發現無法執行，來函跟議員溝通是否「刪除金額但保留科目」。

她表示，自己從事市議員工作以來，第一次遇到北市府自己來函「砍光預算」的，因她顧慮疫情狀況的可能需要，當時直接建議通過28億元讓北市府未來可以自由調度，且有錄音檔存證，希望藉此還原事實真相，並呼籲柯文哲別再讓議會背黑鍋。

針對快篩劑一事，台北市政府發言人陳智菡回應，為了盡早購得快篩試劑給市民使用，北市府各局處透過緊急採購的方式與廠商簽約，光是教育局就花了9500萬元採購100萬劑快篩，已到貨20萬劑。

陳智菡指出，依採購法第22條或第105條，當有不可預見之緊急事故或人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，市府可辦理緊急採購，無須公開招標，僅須於決標日起30日內，將決標結果公告刊登於政府採購公報，公告後即可至政府電子採購網查詢。

陳智菡強調，市府購買快篩試劑金額已有數億元，詳細金額與項目正在統計中，但議員對市政理應有一定程度了解，竟然引用53萬元這麼不合理的數字，實在令人遺憾。（編輯：李亨山）1110509