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家用快篩13/24

新北自行預購200萬劑快篩 盼中央視疫情調整補助量

2022/5/9 12:35（5/9 12:53 更新）
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（中央社記者沈佩瑤新北9日電）新北市長侯友宜今天說，新北目前已自行預購200萬份快篩試劑，但仍盼中央因地制宜，適時調整補助地方快篩試劑數量，另也籲中央擴大快篩陽即確診的適用範圍。

侯友宜今天上午到烏來區出席烏來區口腔醫療站揭牌活動，他在會後接受媒體聯訪時，針對台北市府、基隆市府都向中央喊話快篩試劑不夠的議題表示，新北已預購200萬的快篩試劑，期待中央因地制宜，隨每個縣市疫情不同，適時調整中央補助地方快篩試劑的不足。

至於指揮中心修訂COVID-19確診病例定義，改為居家隔離、居家檢疫及自主防疫等3類對象，如快篩陽性，經醫事人員確認即為確診，新制訂為5月12日起實施。

侯友宜表示，中央應加大步伐，不要侷限在這3類，應擴大範圍並提早做好相關配套，因應全台的核酸檢測（PCR）量能可能即將面臨到一個頂點，才能讓醫護人員把所有醫療量能擺在中重症、居家照護上。

新北市政府衛生局人員告訴中央社記者，中央撥補94萬劑已經都到貨，目前庫存是7萬6千劑，而新北自購200萬的快篩試劑僅到貨40萬劑，待廠商陸續交貨到位。（編輯：卞金峰）1110509

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