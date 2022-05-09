黃珊珊：北市花1.93億買快篩 總量逾201萬劑

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）關於北市府花多少錢買快篩劑一事，副市長黃珊珊表示，從1月18日至5月6日累計買了超過201萬快篩劑、總金額1.93億元。

台北市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲因今天請假，由副市長黃珊珊、蔡炳坤等主持。

台北市政府新台幣28億元防疫預算刪除一事引爭議，並被市議員梁文傑質疑北市府1到4月只花新台幣53萬元買快篩。

黃珊珊表示，北市從1月中開始買快篩劑，累積至5月6日總量達201萬4677劑，總採購金額1.93億元。若是市府機關內有確診者，其他人也要篩檢，所以十幾個局處都有買，但個別採購有狀況，由消防局統一採購，最近剛下訂100萬劑。

黃珊珊指出，北市許多機關是用共同供應契約方式購買，而53萬元是行政院公共工程委員會統計用採購方式購買的金額、不包含共同供應契約的金額。

蔡炳坤則說，北市曾編過28億預算要買疫苗，但買疫苗要中央同意且要交給中央統籌運用。去年10月25日，他與衛生局長黃世傑陪同柯文哲去指揮中心拜會指揮官陳時中，討論中央疫苗預約系統供需不穩一事，當時陳時中明確告知疫苗中央已買很多、要北市不用再買。

蔡炳坤指出，陳時中當時提及中央會準備藥品等防疫物資，那次會面的確沒有針對快篩劑交換意見，但當時所有快篩劑都是中央提供的，所以在那種時空背景下沒有積極跟議會爭取，這也是為何柯文哲8日會說出「太相信中央」的原因。

黃珊珊說，北市1月買快篩劑除了醫護需求，也認為必須監測地方診所疫情，所以與20多間萬華區的診所合作放置快篩劑，有呼吸道症狀的患者由醫生建議快篩，陽性率果然很高。

黃珊珊表示，可能議員現在回頭看覺得當時就該買快篩劑，但2月春節專案時，相關政策都是看PCR而不是快篩結果。

黃珊珊指出，中央撥給北市的快篩劑截至昨天共56萬8500劑，這些公費快篩劑是給居家檢疫、隔離等對象使用，無法作個別用途或用在北市機關，且北市4日申請了12.5萬劑、為4至8日的需求量，提供約2.5萬名居家隔離民眾使用，現在還沒到貨；中央6日發文說要分幾天發73萬多劑的快篩也還沒到。

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黃珊珊指出，在北市買的201萬多劑中，有24萬劑被中央徵用、無法到貨，北市也處理過很多次中央承諾要給卻沒到貨的情況，如中央曾說要給北農2萬8000劑，但因勞動節、貨沒來，北市就先從衛生局的庫存中撥出4000劑給北農。

黃珊珊指出，北市自購的快篩劑就是要處理中央撥付不夠或來不及的時候，不能等到貨再做，且現在也不是中央撥給夠不夠的問題、是民間的量不夠。既然中央徵用快篩劑，就要讓民眾可以盡快取得，能正常上班上課。（編輯：李亨山）1110509