北市稱73萬劑快篩未到貨 指揮中心公開3配送時程

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台北市府稱中央承諾撥補73萬快篩試劑未到貨，指揮中心9日對此澄清。圖為實名制快篩劑外盒貼有「政府專用」標籤貼紙。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北9日電）台北市府指稱中央承諾撥補73萬快篩試劑未到貨，指揮中心公開3個配送時程及電子郵件澄清，強調已訂於今天起至5月13日配送台北市73萬劑快篩，未延誤任何作業。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，快篩用量隨之增加，台北市政府多次反映中央給予的公費快篩數量不足，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天回應，北市評估需要12萬劑，中央配送73萬劑。台北市政府發言人陳智菡今天表示，中央應配送公費快篩未配發到貨。

陳時中下午在疫情記者會中強調，公費快篩確實已經要求縣市政府評估，各縣市於5月4日評估，5月5日已陸續回報庫存量，5月6日通知地方政府配送地點。

指揮中心發言人莊人祥進一步說明，公費快篩相關物流作業日期，均經過與各縣市政府承辦人員溝通後才確認，未延誤任何作業，特此澄清。

莊人祥說，指揮中心於5月6日以電子郵件通知各縣市後，各縣市已回報配送點及收件人資訊，以台北市為例，已訂於今天起陸續發貨，包含今天、5月11日及5月13日分別配送30萬、23.5萬及19.5萬劑。（編輯：管中維）1110509

指揮中心發言人莊人祥表示，已訂於9日、11日及13日分別配送30萬、23.5萬及19.5萬劑快篩給台北市。（指揮中心提供）