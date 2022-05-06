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日本逐步放寬邊境管制 預計6月開放外國觀光客入境

2022/5/6 18:54（5/6 20:28 更新）
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日本媒體報導，首相岸田文雄5日宣布，預計6月進一步開放外國觀光客入境。圖為北海道新千歲機場。（中央社檔案照片）
日本媒體報導，首相岸田文雄5日宣布，預計6月進一步開放外國觀光客入境。圖為北海道新千歲機場。（中央社檔案照片）
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）日本媒體報導，首相岸田文雄5日在倫敦的記者會上宣布，日本將自5月開始放寬應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的邊境管制措施，預計6月進一步開放外國觀光客入境。

岸田文雄在倫敦的記者會上表示，日本疫情已趨於穩定，政府將先諮詢公衛專家，並「分階段」審查日本的COVID-19限制措施。岸田同日稍早也宣布，他的目標是自6月起讓日本與其他七大工業國集團（G7）成員國一樣開放。

對於渴望前往日本度假的人來說，這是個好消息。目前包括美國、英國、義大利、加拿大、德國、法國等G7國家都允許外國遊客在幾乎沒有限制的情況下盡情遊覽。

日本近日適逢「黃金週」假期，也是國內旅遊高峰期，這項傳統將考驗近日已逐步放鬆的防疫措施。

據報導，目前官方考慮的首波開放入境對象包括已完整接種疫苗和追加劑、參加旅行社行程的小型外國觀光團，因為這部分較容易管理。最終決定將於5月底正式公布。

此外，日本當局也準備調整開放入境人數上限，可能會將每日入境限額從目前的1萬人增加到2萬人。

日本政府還考慮，在有條件狀況下（如限制入境人數）接受來自美國、歐洲和亞洲的遊客。

目前日本僅開放商務人士、技術實習生和學生入境。除了來自某些特定國家或地區（如俄羅斯和韓國）的人員外，入境日本且已接種3劑疫苗的人員只要其COVID-19篩檢結果呈陰性，就無需進行自我隔離。預計接下來將針對外國遊客制定相同規範。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110506

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