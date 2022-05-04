日本75年未修憲 岸田喊話疫情與俄侵烏凸顯應修

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本現行憲法從二戰後的1947年起實施，75年來從未修憲。日本首相岸田文雄表示，鑑於COVID-19疫情與俄羅斯入侵烏克蘭，顯示修憲是極為重要的課題，期盼盡快修憲。

昨天是日本行憲75週年，日本放送協會（NHK）報導，推動修憲的民間團體昨天舉行集會活動，正在國外出訪的岸田也在會中透過影片發表贊同修憲的看法。

岸田表示，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及俄羅斯入侵烏克蘭等國際情勢來看，有必要深入討論在憲法中規定如何因應緊急事態與自衛隊的定位等議題。

岸田所屬的執政黨自由民主黨有修憲4大主張，包括將自衛隊入憲，也就是在明文規定日本放棄戰爭、軍隊與交戰權的憲法第9條中，加入關於自衛隊與自衛權的文字，以及在發生緊急事態時暫時強化內閣權限等。

岸田說，自民黨的修憲4大主張都是極為重要的現代議題，他期盼能盡快完成；他知道修憲的挑戰絕非易事，但就是因為如今社會發生大幅變化，有必要持續挑戰。

共同社報導，這場會議由保守派團體主辦，岸田此舉是為力拚在自民黨總裁（黨主席）任內完成修憲造勢，同時也希望在夏季的參院選舉中獲得保守派支持。

岸田並說，儘管自衛隊盡力協助因應大規模災害和疫情，但仍有聲音指自衛隊違憲，他認為有必要將其明確寫入憲法第9條。

聯合執政的公明黨、在野黨日本維新會與國民民主黨也都在這場會議中表達支持修憲的立場。

不過日本最大在野黨立憲民主黨，與共產黨、社會民主黨，昨天則出席反對修憲的民間團體集會活動。

立憲民主黨眾議員奧野總一郎說，修憲派利用烏克蘭的問題，以因應緊急事態等理由企圖加速修憲，在野黨不能容許這種態度。今年夏天的參院選舉在野黨將結盟，希望讓修憲派席次無法達到修憲門檻的2/3。

日本國憲法屬於剛性憲法，修憲案必須獲國會參眾兩院議員2/3以上同意才能發動國民投票，並再獲國民投票有效票過半數同意，才能完成修憲。

去年11月的日本眾議院大選中，贊成修憲自由民主黨與公明黨、日本維新會共拿下334席，跨越2/3修憲門檻。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100504