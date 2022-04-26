日本祭6.2兆日圓緊急經濟對策 因應油價物價高漲

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本政府今天傍晚通過約6.2兆日圓緊急經濟對策，若包括民間資金在內，整體規模將高達13.2兆日圓。首相岸田文雄說，原油價格與物價高漲將妨礙社會經濟活動復甦，必須避免。

日本讀賣新聞報導，岸田晚間舉行記者會說，為籌措緊急經濟對策財源，將在國會本會期提出總額約2.7兆日圓（約新台幣6185億元）的2022年度補正預算案，希望能順利通過。

緊急經濟對策中有1.5兆日圓將用在因應原油高漲，為抑制汽油價格攀升，原本規定給予石油公司每公升最多25日圓補助金，將提升到35日圓，讓每公升汽油平均價格抑制目標，從現行的172日圓調降到168日圓，期間將延長到9月底止。

日本政府也將編列1.3兆日圓協助生活面臨困境民眾，將補助低收入家庭中的兒童每人5萬日圓。

日本經濟新聞報導，岸田在記者會一開始，先對北海道知床半島海域失聯觀光船罹難人士由衷表達哀悼之意，也對其家屬表達慰問之意。

這艘觀光船搭載26人，已知11人不幸罹難，15人仍下落不明。岸田說，相關單位將盡全力搜救，也說明將對旅客船業者實施檢查、確保船舶安全。

談到經濟政策，岸田說，原油價格及物價高漲，將影響正從疫情復甦的社會經濟活動，無論如何都必須避免這樣的情況，因此，將採兩階段方式進行萬全的經濟財政管理。

他說，第1階段是實施綜合緊急對策，財源來自一般預備金及新型冠狀病毒預備金，將於本月底前由內閣會議決定動支。

岸田說，第2階段是在6月底前制訂「新資本主義」願景與實行計畫、經濟財政管理與改革基本方針。

能源穩定供給是岸田政府重點施政之一，岸田也提到協助興建節能住宅及推動可再生能源利用，「要全力轉型為不仰賴進口資源的能源結構」。

岸田說：「最大限度引進可再生能源及推動活用核能，對穩定能源市場極為重要。」（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110426