專家點出兩因素 日圓仍可能續貶

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（中央社記者蘇思云台北20日電）外界關注日圓兌美元匯率是否還會持續走貶，專家表示，基於金融市場預期心理造成的「自我實現」以及日本央行沒有要特別改變寬鬆貨幣政策，評估日圓仍可能續貶。

中經院今天舉行「2022年第2季台灣經濟預測記者會暨座談會」。

日圓貶勢止不住，兌美元匯率今天盤中一度貶破129元，中華經濟研究院第二所研究員王儷容表示，預測日圓還會持續貶值，主要有2個理由，第一是金融市場預期心理造成的「自我實現」，東京交易所交易員目前共識可能貶到130元，有可能續貶。

王儷容指出，第二是從日本央行態度來看，可能還會繼續寬鬆貨幣政策，日本2月通膨率到0.9%，但對日本來說，因為長年處於通縮狀態，因此相對其他國家，通膨對日本民眾來說不會是很大的問題。

渣打國際商業銀行東北亞區資深經濟學家符銘財指出，從日本公布的3月進出口數據都很不錯，但如果扣除日圓貶值的效應，從純粹數量來看，進出口成長率實際上僅有低個位數成長。

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符銘財指出，日本經濟仍處在低成長狀況，過去兩、三年經歷中美貿易衝突、疫情以及供應鏈重組，供應鏈重組看起來比較明顯反映在是東南亞地區，台灣多少也有受惠。

符銘財表示，日本央行沒有特別要改變現行的寬鬆貨幣政策，相比之下，美國、歐洲甚至台灣都步入升息，但可以看到日本還是希望10年期公債殖利率維持在正負0.25%間。日本進出口表現主要反映日圓貶值，實際上還是要回歸日本內需面，從就業、薪資來看，沒有特別看到日本出現結構性改變。（編輯：黃國倫）1110420