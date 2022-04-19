日圓匯率大跳水驚見0.2315元 再探近25年新低

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）日圓匯率大跳水，日圓兌美元匯價今天貶破128大關，連專家也說「可能貶過頭了」；不過對哈日族而言則是一大樂事，以台銀現鈔賣出價來看，今天最低下探0.2315元，便宜日圓撿到手軟。

日圓貶勢止不住，兌美元匯率已經貶破128大關，未來不排除續向130整數關卡靠攏。根據台銀最新牌告匯率，今天日圓兌新台幣匯價最低也觸及0.2315，創下台銀有統計以來新低紀錄，若以交叉匯率來看，刷新近25年新低。

今年以來，日圓持續走弱，哈日族多採取「分批換匯」策略，搶先布局未來出國旅費。

與今年3月8日的高點0.2493相比，同樣是新台幣5萬元旅費，當時可換得20萬562日圓，今天日圓再破底，同樣旅費可以換到21萬5983日圓，短短1個半月的時間，就多換得1.54萬日圓，十分划算。

「以目前價位來看，日圓可能已經貶過頭了」，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉坦言，星展原本預估日圓兌美元頂多貶到120左右，沒想到最近看到127、128價位，遠遠超出外匯分析師的預期。

至於日圓為何超貶，陳昱嘉分析，一是美國聯準會態度轉為鷹派，從原本認為通膨可以控制，很快轉變到應積極升息，利差擴大抑制日圓走勢；第二，日本官方一開始樂見日圓走貶，因為有助於提升出口競爭力，並解決國內通膨率偏低、未達央行目標問題。

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不過，陳昱嘉表示，當油價續處高檔，且還可能往上走，若日圓繼續往130大關靠攏，可能傷及日本經濟，「這也不是官方所樂見」。

陳昱嘉直言，近期日圓已經貶過頭了，日本政府將會有些動作，以免實體經濟趨緩，但日圓何時止貶，得先看官方口頭干預有沒有效，以及下一步是否會實體干預匯市，「雖然覺得機會偏低，但日本過去也不是沒有做過，還是繼續觀察」。（編輯：林淑媛）1110419