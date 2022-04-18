股匯齊跌 新台幣收29.186元創逾18個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）熱錢持續出走，不只台股跌破萬七大關，新台幣貶勢也煞不住，今天收盤收在29.186元，貶值6.8分，創下逾18個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額為15.42億美元。

美國聯準會鷹派立場堅定，激勵美元指數站穩100之上，資金也持續回流美元，令亞洲股匯市相對疲弱。台灣今天再次上演股匯齊跌的戲碼，台股開低震盪，最低下探至16845.51點，終場下跌105.31點，收在16898.87點，接連失守「萬七」與16900點大關。

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外匯交易員指出，新台幣兌美元今天以29.160元開盤後，外資仍馬不停蹄地匯出，匯價持續走弱，貶破29.2元價位、盤中最低至29.218元，尾盤則在央行調節之下，貶幅稍微收斂，終場以29.186元作收，再次刷新逾18個月的最低紀錄。

外匯交易員分析，外資延續匯出步調，使得台股缺乏支撐，新台幣匯率更是走勢疲弱，現在金融市場仍充滿不確定性，美債殖利率又攀高，吸引資金轉進美元，新台幣偏弱格局短期難以扭轉。（編輯：黃國倫）1110418