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東京證交所時隔60年重大變革 交易市場分3類

2022/4/4 15:08（4/4 15:49 更新）
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日本東京證交所新制4日上路，時隔60年將交易市場重新整編為3個。（中央社檔案照片）
日本東京證交所新制4日上路，時隔60年將交易市場重新整編為3個。（中央社檔案照片）
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本東京證交所新制今天上路，時隔60年將交易市場重新整編為3個，著眼打造重視公司治理的市場，盼吸引更多海外資金投入。過去慣用的「日經平均指數」實質上將不受新制影響。

日本經濟新聞報導，東京證交所將交易市場重新整編為「主要」、「標準」及「成長」3種的重大變革今天上路，被定位在最高層級市場、用來取代過去東證1部的「主要」交易市場今天率先交易。

引領世界經濟企業上市的「主要」交易市場的股票中，索尼集團指數今天一度上漲2%、豐田自動車在平盤範圍、三菱日聯金融集團下跌1%。上市企業約半數的1839間公司屬「主要」交易市場。

以日本國內為基礎的「標準」交易市場共有1466間公司；而公司規模雖小但被期待有高度成長可能的466間公司，被分類在「成長」交易市場。

日本交易所集團（JPX）執行長（CEO）清田瞭在東京證交所今天開始交易前的儀式上說，他們的目標是提供上市企業持續成長及具魅力的市場；期待3771間在東證上市的企業能致力提升中長期企業價值。

三菱日聯證券首席投資策略師藤戶則弘說，東京證交所這次變革可以評價為「已成重視企業治理的市場體制」，希望未來以「主要」交易市場為主提升標準，匯集更加優良的企業。

東京證交所這次重新整編市場最大的目標，是想整理紛亂市場、清楚劃分各交易市場角色，及提高要求企業紀律的水準。

衡諸全球主要股票交易市場，日本股市總市值被美國及中國拉開差距，這次透過打造一個促使企業成長的市場，意圖吸引海外資金投入。

產經新聞報導，東京證交所今天開始新開設的3個交易市場股票交易，這是東證從過去創設東證1部與2部兩個交易市場後，時隔60年重新整編。

這次重新整編後，廢止過去的東證1部、2部、高成長新興股票市場（Market of the high-growth and emerging stocks）及JASDAQ共4個交易市場。

過去的「日經平均指數」指的是日本經濟新聞社從東證1部選出的225檔股票計算得出；由於今天起將從「主要」交易市場採同樣方式計算，所以日經平均指數實質上將不會受到影響。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1110404

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