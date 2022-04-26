東京新增病例續減 沖繩將迎無防疫限制黃金週

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，東京都今天新增5048例確診病例，連續15天低於上週同日；目前疫情最嚴峻的沖繩縣，將迎接睽違3年無防疫限制的黃金週。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增5048例確診病例，較上週二減少500多例，連續15天低於上週同日；截至今天為止的7天平均每日新增5342.4例，是前一週的83.8%。

東京都今天新增確診病例中，有942人是未滿10歲患者，占比約18.7%居各年齡層之冠；65歲以上高齡患者共275人，占比約5.4%。

在能掌握感染源的1770例中，有1232例是在家中被傳染，居各感染源之冠，占比約69.6%。

大阪府今天新增3967例確診病例，較上週二增加逾百例，至今累計病例數88萬4679例，包括4918例死亡病例。

NHK自行統計，日本全境截至今天晚間6時20分止，至少新增4萬500例確診病例，及64例死亡病例。日本全境包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數773萬4400例，包括2萬9425例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1418例確診病例，較上週二減少129例，至今累計病例數15萬5222例。

最近一週每10萬人口新增染疫數，沖繩縣依舊以645.34人高居日本各地之冠、佐賀縣以405.51人次之、北海道以351.80排名第3。全日本平均數為225.73例。

儘管沖繩縣疫情仍未退燒，但沖繩縣政府今天舉行防疫對策本部會議，面對即將來臨的黃金週長假，將不會向中央政府提出實施「防止蔓延等重點措施」的請求，決定讓沖繩民眾度過一個時隔3年毫無防疫限制的黃金週長假。

不過，沖繩縣政府要求縣民前往離島時，及外縣市觀光客要進入沖繩縣前，都必須完成3劑疫苗接種，並接受PCR篩檢陰性。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110426