北海道船難 失聯觀光船3次無線電內容曝光

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本一艘觀光船23日在北海道知床半島海域失聯，日媒報導，根據相關人士透露，失聯觀光船船長當天曾跟另一家船公司進行3次無線電通聯，內容從一般回報轉為情況突然變得緊急。

這起船難發生在4月23日下午，一艘載有26名乘客與船組員的觀光船失聯，至今已知11人罹難、15人下落不明，相關單位正持續搜救中。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士表示，失聯觀光船公司用來跟失聯觀光船聯繫的無線電設備天線已壞了幾個月，所以失聯觀光船船長事發當天用無線電跟另一間船公司通聯。

船長出海後共進行3次無線電通聯，第1次是觀光船經過知名瀑布景點後，通報「已通過瀑布」，第2次無線電內容是「浪變高了，因為慢速航行，所以回港時間會延遲」。

最後一次無線電內容顯示情況突然變得緊急，船長說「情況變得很糟」，並聽到不知對誰說「快穿上救生衣」，之後失聯觀光船未再進行無線電通聯。

聽到無線電內容的另一間船公司人員慌張地說，「發生不得了的狀況，快打電話給海上保安廳」。

說明當天狀況的相關人士指出，失聯觀光船公司只有3名員工，船長一個人必須做的事太多，可能沒有看天氣預報，船長駕駛技術雖然不錯，但似乎經驗不足、沒有什麼機會學習的樣子。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110426