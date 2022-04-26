北海道船難海域疑有大型物體 搜索因海象惡劣中斷

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本海上保安廳今天針對23日北海道船難說，協助搜救的當地漁船利用魚群探測儀，在觀光船失聯海域探測到可能是船隻的大型物體。雖派潛水人員下潛確認，但因海象惡劣暫時中斷。

日本北海道放送（HBC）報導，這個「大型物體」可能位於水下約30公尺處，4名潛水人員在今天中午12時30分左右下潛進行確認，但因海象惡劣，搜索行動暫時被迫中斷。

4月23日發生在北海道知床半島海域的觀光船失聯船難，已知11人不幸罹難、15人下落不明，至今尚未尋獲船體。

今天的搜救範圍以知床半島周邊全域為主，至於半島東側搜救範圍則一直延伸到與俄羅斯爭議領土國後島的海域中線。

海上保安廳目前投入9艘巡邏船及5架航機搜救、自衛隊派遣1艘艦艇與2架航機、北海道政府與警方也出動直升機投入搜救。

海上保安廳表示，下落不明的船上人員有可能被沖到日本所稱的「北方領土」附近，已基於國際條約通知俄方搜救範圍可能會到此處。

宇登呂漁業協同組合（類似漁業合作社）負責人說，考量到27日天候可能變差，今天是搜救關鍵日。

讀賣新聞報導，海上保安廳截至目前為止都使用聲納搜索，但船難周邊海域包括淺灘到水深逾百公尺等複雜地形，必須投入聲納精確度更高的測量船。

目前相關單位已決定派遣能調查到水深約200公尺的測量船「天洋」，前往失事海域協助搜救。不過，天洋今天才從東京都出發，到真正投入搜救預料還需要幾天時間。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110426