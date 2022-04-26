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北海道觀光船難尋獲11人皆溺斃 仍有15人下落不明

2022/4/26 10:21（4/26 10:35 更新）
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日本北海道一艘觀光船23日下午在知床半島海域通報進水後失聯，海上保安本部派直升機搜救。（共同社）
日本北海道一艘觀光船23日下午在知床半島海域通報進水後失聯，海上保安本部派直升機搜救。（共同社）
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本北海道一艘觀光船23日下午在知床半島海域失聯，船上載有26人，截至昨天共尋獲11名罹難者，研判全員死因皆為溺斃，目前仍有15人下落不明。

遇難的觀光船KAZU 1上有共有24名乘客，其中有2名兒童，還有1名船長與1名甲板員，總計26人。

日本讀賣新聞報導，第1管區海上保安本部與北海道警方檢視尋獲的11名罹難者遺體，研判皆為溺斃。遺體上有擦傷，但皆非大型外傷，其中5人身上穿有救生衣。

依據氣象廳資訊，發生意外的23日當天，現場海域的海水溫度約為攝氏2到4度，這11人可能是浸在海水中時因水溫太低動彈不得而溺斃。

海保與警方持續搜索仍下落不明的15人，對於經營KAZU 1的「知床遊覽船」公司擬將以涉及業務過失致死等罪嫌進行調查。

截至昨天晚間仍未發現KAZU 1船身，推測有可能已經沉沒。運輸安全委員會的3名船舶事故調查官從昨天起已赴現場展開調查。

日本放送協會（NHK）報導，因研判KAZU 1可能已沉沒，為將搜索範圍擴大到水深100公尺處，海保今天將動員測量船「天洋」加入搜索行列。

「天洋」平常用於製作海圖時調查海底地形，船上的聲納比目前使用的搜索工具可以確認到更深的海底狀態。

此外，當搜索範圍再擴大時，日方巡邏船有可能進入俄國斯領海內，基於日俄雙方的條約，日方已獲得俄國邊防警衛局的許可。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110426

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北海道觀光船KAZU 1失聯前船首傾斜30度 2021年曾發生事故北海道觀光船沉沒 外交部：船上無台籍乘客
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