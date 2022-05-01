東京鐵塔台灣祭人氣旺 日媒排行榜中奪冠

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販售台灣美食的2022東京鐵塔台灣祭活動，日前被媒體的東京活動排行榜列為榜首，這幾天日本人放「黃金週」連假，人潮強強滾。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月1日

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）販售台灣國民美食的2022東京鐵塔台灣祭活動從4月2日舉辦以來，生意興隆，日前被媒體的東京活動排行榜列為榜首，這幾天日本人放連假「黃金週」，人潮強強滾。

日本人從4月29日起至5月8日止，放所謂的「黃金週」連假，今年黃金週是COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）2019年爆發以來，日本政府時隔約3年首度沒採取嚴格防疫措施，各地景點恢復人潮，許多遊客來到東京鐵塔台灣祭的活動會場，一進會場看到彩繪燈籠隧道，彷彿進入通往台灣的時空隧道。

這些彩繪燈籠是在台南府城普濟燈會布置的燈籠，其中350個精選燈籠被運至東京鐵塔下布置。很多日本人一踏入燈籠隧道，都發自內心喊：「好美喔。」

不過，黃金週長假以來，因湧進大批人潮，餐飲區出現餐桌擺不下的「爆桌」情形時，部分餐桌就擺設在燈籠隧道內，成為奇景。

這次活動攤位除了販售日本人熟悉的小籠包、珍珠奶茶、滷肉飯、蘿蔔糕等，還有日媒報導的台灣古早味蛋糕、大雞排。

另外，還有鹽酥雞、蚵仔煎、胡椒餅、大腸包小腸、牛肉麵、台灣金鑽鳳梨飲料等，會場可看到很多日本人手持一瓶台灣啤酒邊走邊喝，盡情享受著「偽出國、遊台灣」的模樣。

4月30日週六這一天，幾乎每一個小吃攤前都大排長龍。年輕台僑華仔雙手努力拿著鍋剷煎著蚵仔煎、蘿蔔糕等美食，有時得用手臂擦拭額頭上汗珠。被記者問到會不會工作得很累時，他說，生意超好，他和工作人員都快累倒，他感覺現在大家似乎都不擔憂疫情了。

會場可看到很多人攜家帶眷前來吃吃喝喝。一位日本男士說，第一次吃到臭豆腐，覺得很好吃，很想去台灣。他的女友笑說：「我變得比較敢吃臭豆腐了。」

有一位帶著妻子和小孩前來的男士全家站在「大鳳梨」、「大台灣啤酒」的裝置藝術拍紀念照，還高舉一個剛買的鳳梨，一家三口沉浸在幸福時光。他說，除了能享受彷彿遊台灣的氣氛，東京鐵塔正門廣場掛有慶祝5月5日兒童節的鯉魚飄，也能享受日本節慶氣氛。

東京鐵塔台灣祭執行委員會顧問張維正被記者問及是否擔心日本政府再實施「緊急事態宣言」的問題時表示，這兩年他已經歷很很多次緊急事態宣言，這次大家已發覺到疫情好像一般的流感，自然會好。

他說，各式各樣的活動都已經開始了，包括棒球比賽的觀眾人數上限也已取消，東京鐵塔的這項活動是在戶外，空氣流通，傳染的機會很低。

東京鐵塔台灣祭已多次舉辦，甚至也到神奈川縣橫濱市、千葉縣木更津市舉辦台灣祭，去年舉辦期間，還協助台灣農民販售金鑽鳳梨，這次也推出鳳梨釋迦，但一推出立刻銷售一空。

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張維正表示，第一批進貨的鳳梨釋迦沒幾天就銷售一空，本月還會再進貨。現在日本的電視台對台灣很感興趣，很多媒體爭相到台灣祭現場採訪，因為台灣現在是個很重要的話題。

6月中旬有不同的主辦單位預定在東京上野恩賜公園舉辦「台灣Festival 」，以代表驅除疫病、消災解厄、祈福的「吉祥」為主題，將推出象徵開運的紅龜、招福的蘿蔔糕、旺旺來的鳳梨等台灣的國民美食。（編輯：高照芬）1110501

2022東京鐵塔台灣祭活動日前在東京活動排行榜中奪冠，成為日本人放黃金週長假的好去處。很多喜愛台灣的日本人到此享受「偽出國、遊台灣」的氣氛。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月1日

2022東京鐵塔台灣祭活動推出許多台灣的國民美食，包括臭豆腐、台灣啤酒。圖中的日本男性說，首度吃臭豆腐，覺得很好吃，很想去台灣旅遊。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月1日

日本人正在歡度為期10天的「黃金週」假期，2022東京鐵塔台灣祭活動成為旅遊首選。有些人攜家帶眷來享受彷彿旅遊台灣的氣氛。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月1日