日本寢台特急北斗星號 除役後搖身變旅館

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（中央社東京23日綜合外電報導）直到2015年一直往來日本北海道札幌車站到東京上野車站的寢台特急「北斗星」號，部分車體在除役後被放置在北海道北斗市公開展示，接下來將作為住宿設施重新出發。

北海道放送（HBC）報導，過去作為寢台特急列車的北斗星號，在保留原先車廂內裝的情況下，再度開放民眾預約住宿。

到場參觀的民眾說，實際住在車內的話應該很舒服也很有趣才是，「有機會的話一定要來住看看」。

北斗星號2015年除役後，被名稱相近的北斗市商工會青年部等單位接收，並公開展示。不過，由於經年風吹日曬，整個車體外觀斑駁不堪。

由於不少當年搭過北斗星號的民眾希望「能在車上再睡一晚」，因此，相關單位把車廂內的浴室進行修繕，並將車體外觀重新塗上深藍色的車漆，希望作為住宿設施進行活用，所得經費將用於維護北斗星號。

負責管理北斗星號及附近設施的業者表示，希望利用民眾支付的住宿費定期塗裝車體，為了讓大家繼續愛護北斗星號，他們也能負責管理及營運。

目前可供住宿的房間除了車廂內的7個房間，旁邊還有每棟可供3人住宿的兩棟移動房屋，已知4月底黃金週長假期間幾乎都被預訂額滿。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110423