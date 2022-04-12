日本近鐵新觀光列車黃金週上路 造訪奈良新選擇

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（中央社東京12日綜合外電報導）近畿日本鐵道公司（簡稱近鐵）今天對媒體公開新觀光特急列車，今年黃金週的4月29日將正式營運。列車連接大阪、京都及奈良「三都」，未來外國觀光客造訪奈良又多一個選擇。

日本產經新聞報導，雖然新觀光特急列車目前主要對象是境內觀光客，但近鐵表示，對從關西國際機場入境的外國旅客來說，這是一條很容易從大阪前往奈良的路線，表達出對疫情平息後的訪日旅客觀光需求充滿期待。

新列車取名AONIYOSHI，來自跟奈良有關的日本古文。近鐵花了約3億3000萬日圓（約新台幣7660萬元）改裝1974年製造的特急列車，希望能透過新列車的投入營運，更進一步提升正復甦的觀光需求。

新列車外觀上的標誌構思來自日本古花紋，車體顏色使用代表古代日本朝廷序列「冠位十二階」最高階的紫色。

4節車廂編組的內部座位有兩種，一種是面向窗外的2人用觀景座，及3人到4人用的半包廂室沙發座，整個座位數較改裝前減少2/3、共84個。車廂內也設有日式點心及飲料的販賣櫃台。

旅客透過車窗可以看到奈良市平城宮正門「朱雀門」及若草山等風景。

AONIYOSHI每週行駛6天，上午首班車從大阪難波車站經近鐵奈良車站到京都車站，之後往返兩次京都車站與近鐵奈良車站；下午最後一班車從京都車站經近鐵奈良車站抵達大阪難波車站。

大阪難波車站到京都車站車票費用1960日圓；京都車站到近鐵奈良車站費用1370日圓。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110412