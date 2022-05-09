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COVID-19傳染病等級最快7月調降？陳時中：可能吧

2022/5/9 09:43（5/9 10:01 更新）
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圖為8日衛生福利部台北醫院防疫急門診外候診排隊人潮。中央社記者吳家昇攝　111年5月8日
圖為8日衛生福利部台北醫院防疫急門診外候診排隊人潮。中央社記者吳家昇攝　111年5月8日
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（中央社記者郭建伸台北9日電）外界關注COVID-19是否調整法定傳染病類別。衛生福利部長陳時中今天在立法院受訪表示，等這波疫情過後才準備，第5類須強制管制，第4類是一般管制。媒體追問是否7月中調降，陳時中說「可能吧」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查醫師法部分條文修正草案及醫療事故預防及爭議處理法草案，陳時中在會前接受媒體訪問。

媒體詢問，何時會考慮將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）從第5類法定傳染病調整為第4類。

陳時中表示，等這波疫情過後才會準備，第5類傳染病與第4類傳染病有很大不同，第5類須強制管制，第4類就是一般管制。

媒體追問是否是7月中調整。陳時中表示，「可能吧」。

傳染病防治法明定，有關第5類傳染病，是經中央主管機關認定其傳染流行可能對國民健康造成影響，有依本法建立防治對策或準備計畫必要之新興傳染病或症候群。

依據衛福部疾管署列舉，第5類傳染病包含嚴重特殊傳染性肺炎、新型A型流感、黃熱病、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症等。（編輯：楊凱翔）1110509

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