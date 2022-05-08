北市選木柵機廠設篩檢車來速第2站 中正紀念堂為備案

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本土疫情延燒，台北市設立北士科車來速篩檢站供快篩陽性的民眾PCR篩檢，醫護人員7日上午全副武裝為民眾安排採檢事宜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）COVID-19新增個案不斷上升，台北市副市長黃珊珊說，除北士科車來速篩檢站外，今天選定動物園附近的木柵機廠停車場開設第2站，中正紀念堂則做為第3站備案。

黃珊珊今天晚間在臉書發文表示，北士科車來速每天採檢量能約1500人，分擔各大醫院急診的負擔，但隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數持續增加，車來速有必要加開。

黃珊珊說，上午她到文山區捷運公司木柵機廠停車場場勘，那裡空間大、通風良好、不須搭棚、有水有電，已協調萬芳醫院全力協助，明天就會進駐拉網路線、加裝照明及電腦設備、流動廁所等，盡快完成設站，紓解南區醫院負擔。

黃珊珊進一步表示，因為民進黨議員劉耀仁建議，她還到中正紀念堂場勘，那裡場地寬闊，比木柵機廠還大，將作為第3個車來速篩檢站的備案場域。

此外，黃珊珊表示，聯合醫院婦幼院區明天起開設快篩陽性等孕婦與兒童專用的綠色通道，馬偕醫院將跟進開設兒童專用綠色通道，而各大醫院則有開設兒童防疫急門診。

台北市衛生局說明，聯醫婦幼院區專為18歲以下兒少服務，請民眾先利用聯合醫院官網、掛號APP或電話掛號，並依預約時間就醫，至於馬偕醫院綠色通道，仍在規劃中，預計最快11日完成。（編輯：李錫璋）1110508