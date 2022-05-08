員工爆料被公司要求別快篩 高市府：屬實將罰

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）有光電公司員工向媒體投訴，指主管要求員工不要快篩，否則確診不但沒薪水，也會害他人領不到薪。對此，高市府衛生局回應表示，若查證屬實，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

蘋果新聞網報導，某科技集團旗下光電公司員工投訴，有主管在群組內發布「宣導防疫措施」，竟是要求無症狀及症狀輕微者不要去做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩。

宣導內容指出，如果快篩陽性，就要去醫院PCR篩檢，PCR陽性必須在宿舍隔離17天，居隔期間停止上班會無薪水可領。確診者同房居住人員也要匡列居隔7天，也沒有薪水可領。

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宣導內容更提到，公司並未要求大家快篩，「因此你去快篩，結果確診，必須自己負責，不但沒薪水可領，且會害其他人員也沒有薪水可領」。還強調Omicron變異株確診者多輕症或無症狀，不要快篩嚇自己，害人害己。

對此，衛生局晚間發布回應表示，相關情事若查證屬實，有違反傳染病防治法第43條規定「傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙」之虞。依法得處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。（編輯：黃世雅）1110508