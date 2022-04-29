隔離、確診怎請假不扣薪 高市府：關鍵是否因公

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）本土疫情升溫，不少民眾擔心若被隔離，假要怎麼請。高市府說明，若是公務造成，隔離須給付全薪、治療可請公傷病假；自主健康管理期間若雇主要求隔離，也要照給薪資。

高雄市勞工局長周登春今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上說明，勞工因防疫需請假時，依自主健康管理、居家隔離或確診治療期間可請的假別、雇主是否須給付薪資情況。

周登春說明，家裡有配合防疫需要照顧幼童學童，可請無薪防疫照顧假或家庭照顧假，也可請有薪的特休假。遇到勞工自主健康管理，依身體健康狀況，若有COVID-19以外的其他病徵，可請傷病假或特休假；但若是雇主要求勞工自主健康管理期間在家隔離，應照給薪資，勞工也不必補服勞務。

遇到勞工須居家隔離，若因執行職務引起，應給付全薪；若是個人因素造成，則可請特休假或無薪的檢疫隔離假。勞工確診需要隔離治療情況，若是因職業上原因造成確診，屬於職災，可請公傷病假；若是個人因素，則請普通傷病事假或特休假。

施打疫苗發生疫苗後不良反應，周登春說，無論劑次，都是自接種日後至隔天晚上12時，可申請無薪疫苗接種假。

6到11歲兒童疫苗5月2日即將開打，高雄市長陳其邁表示，高雄將由特殊學校、偏鄉學校開始接種，初步調查家長意願逾5成。他說，疫苗安全性、不良反應都差不多，只要有通過國家ACIP、EUA審查，疫情流行期間，「站在醫師立場都會鼓勵要打疫苗」。

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台北市長柯文哲拋出快篩陽性應視同確診議題，會中媒體詢問快篩試劑是否可取代PCR檢測。陳其邁表示，陽性預測值和盛行率有關，以一般快篩試劑特異性90%、敏感度99%估算，在盛行率1%時，陽性預測值僅47.6%，所以疫情在剛開始時，用快篩取代PCR，錯誤率就會很高。

但是，在疾病盛行率達10%的時候，快篩試劑的陽性預測值可達約90%，快篩就會準、錯誤匡列機率降低，幾乎與PCR檢驗的效果差不多。但目前高雄盛行率還不高，雖然較年初檢驗陽性預測值有上升，但還不到50%。（編輯：郭諭儒）1110429