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地方廣設PCR採檢站估一週改善量能 陳時中：擬規範急診只做必要篩檢
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地方廣設PCR採檢站估一週改善量能 陳時中：擬規範急診只做必要篩檢

2022/5/9 16:51（5/9 17:41 更新）
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疫情指揮中心指揮官陳時中9日表示，國內目前PCR採檢地點確實不足，透過地方積極布建社區篩檢站，預計一週可解決問題。圖為衛生福利部台北醫院防疫急門診外候診排隊人潮。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心指揮官陳時中9日表示，國內目前PCR採檢地點確實不足，透過地方積極布建社區篩檢站，預計一週可解決問題。圖為衛生福利部台北醫院防疫急門診外候診排隊人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北9日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，國內目前PCR採檢地點確實不足，透過地方積極布建社區篩檢站，預計一週可解決問題，屆時研擬不再讓急診執行非必要篩檢。

國內現階段COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診認定標準為病毒核酸PCR檢驗陽性，大量民眾前往醫院急診採檢PCR造成急診壅塞，影響重症醫療量能，對於是否可能停止急診公費PCR篩檢任務，改由社區篩檢站及合作診所執行，引起媒體關切。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前PCR採檢點確實不足，預估再過一週可以解決。各醫院陸續開設COVID-19特別門診，呼籲民眾盡量運用特別門診及採檢站，診所也開始加入PCR採檢行列，等到採檢點更多，可能會要求急診不要再做篩檢，只執行急診必要篩檢。

對於確診兒童分流收治醫院的調度議題，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，成人跟兒童是不同個體，兒童症狀與成人不同，很難相互比較彼此標準寬鬆與否，預計11日將與兒科及婦產科醫學會討論孕婦及兒童分流收治條件，至於孕婦口服藥使用條件則在明天討論。

台北市特別增設兒童染疫專責門診，羅一鈞認為，除台了北市，新北市、台中市及高雄市等許多縣市也陸續開設，同樣也是屬於防疫門診一環，地方執行面符合防疫分流，都在容許範圍而且鼓勵採行。

另外，羅一鈞也提到，在最新版分流原則中，將洗腎血液透析患者從確診收治住院條件移出，各縣市已指定院所替居家隔離患者進行血液透析，利用平日夜班處理居隔者，不會跟一般人混用，經過清消，隔天白天就可以繼續服務一般血液透析病人。（編輯：陳清芳）1110509

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