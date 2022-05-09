北市防疫急門診增至22處 木柵車來速有望11日開放

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台北市提供快篩陽性民眾的COVID-19防疫急門診增至22處，每週量能約5萬5030人次。（台北市政府提供）

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）北市副市長黃珊珊表示，COVID-19給快篩陽性民眾的防疫急門診增至22處，每週量能約5萬5030人次；聯醫婦幼院區親子急門診今天上路，木柵車來速篩檢站盼週三（11日）可開放。

台北市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲因今天請假，由副市長黃珊珊、蔡炳坤等主持。

黃珊珊宣布，北市給快篩陽性民眾篩檢拿藥的防疫急門診，由12家增至22家，每週可提供5萬5030人次的量能。

包括原有台北聯合醫院仁愛院區、忠孝院區、中興院區、和平院區、陽明院區，及萬芳、關渡、三總、國泰、馬偕、榮總醫院與北士科車來速，再新增聯醫婦幼院區、台大醫院（含兒童醫院）、新光醫院、台北長庚、振興醫院、北醫附醫、台安醫院、三總松山分院、西園醫院、博仁醫院。

此外，北市聯醫婦幼院區今天起提供親子急門診，對象為18歲以下有症狀、接觸確診者等兒童、青少年，方便家長帶著孩子一起來。黃珊珊呼籲，只要想採檢就要預約，若一般成人有需求請至其他急門診，市府也會協調其他醫院加開親子急門診。

另一方面，黃珊珊指出，捷運公司木柵機廠停車場會設置車來速篩檢站，感謝萬芳醫院擔起重責，會以最快速度上線，希望週三可開放並提前讓民眾預約。

黃珊珊說，疫情洪峰還沒到，未來幾天是關鍵，快篩劑及PCR量能都有限，呼籲市民要做好長期抗戰準備。（編輯：李亨山）1110509

（台北市政府提供）

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