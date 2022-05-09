民怨買不到實名制快篩 陳時中：再2、3週達平衡

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本土疫情升溫，民眾對快篩試劑的需求增加，台北市文山區一間藥局外7日午後有民眾直接帶板凳前來排隊購買實名制快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北9日電）快篩實名制上路後，不少民眾反映買不到。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，快篩實名制現在每天提供40萬人份販售，相信再過幾輪，壓力會慢慢減輕，希望2、3週內能平衡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，快篩試劑實名制也出現排隊潮，不少民眾反映買不到。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中提到，一開始要考量進貨條件，藥局也不是整天都賣快篩，現在快篩實名制每天有40萬人份販售，相信再過幾輪，壓力會慢慢減輕，希望2、3週內能平衡；至於快篩試劑5、6月總量有多少，等羅氏配貨表送上來後會再報告。

4大超商今天開始販售快篩試劑，每劑新台幣180元，但未出現搶購潮，有民眾希望能有降價空間。陳時中提到，超市販售是市場機制，如果大家覺得貴，會請廠商適時降價。

基隆市政府昨天晚間發表聲明，稱基隆提報要20萬劑快篩，而不是陳時中所稱的3萬劑；台北市政府則提到，指揮中心說北市申請12萬劑快篩，中央給73萬劑，但73萬劑是中央補助給居家隔離對象的量且目前還沒送到，而12萬劑是向中央申請的，兩者不可混為一談。

陳時中指出，基隆5月4日回報要3萬劑快篩，5月5日回報庫存還有約6萬劑，中央預計分配給18萬劑，如果不夠，基隆可將具體理由送上來，中央還可以再補；中央提供北市73萬劑快篩，給居隔者使用，至於北市另外申請的12萬劑尚不知用途，如有緊急需求，可先從73萬劑中挪用。

近日傳出有旅遊相關公會提供認購快篩，每劑100元，但為中國製造且未經衛福部認證。陳時中表示，不合格的快篩試劑建議不要使用，必須有醫材證或通過EUA（緊急使用授權），否則用起來無效，而販售不合法的東西就可能觸法。

屏東縣則傳出有民眾快篩發現陽性後，就亂丟試劑。陳時中提醒，陽性檢體不能亂丟，應放在塑膠袋並帶去PCR採檢，亂丟可能會有相關罰則。（編輯：張雅淨）1110509