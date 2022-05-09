莊人祥盼5/20前 全台每戶都有一份快篩試劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北9日電）國內COVID-19確診數持續攀升，讓快篩試劑需求大量增加；衛福部疾管署副署長莊人祥今天表示，目標是希望在5月20日之前，每一戶家庭都有一份快篩試劑。

立法院財委會邀請行政院主計總處、審計部以及相關部會就「各政府機關採購快篩試劑亂象」進行專題報告，朝野立委關注當前快篩試劑供不應求問題。

民進黨立委高嘉瑜詢問，政府預估何時民眾可不用再去搶快篩、人人都有快篩可用；莊人祥回答，家用快篩試劑販售實名制自今年4月28日上路，總共發放1000萬份，希望全台灣每戶都有一份。

莊人祥提到，今天開始，4大超商與4大通路開始販售快篩，提供更多元管道讓民眾購買。

高嘉瑜建議，現在快篩排隊狀況是「有時間的人一直買、沒時間的人一直搶不到」，希望快篩可憑健保卡網路登記，讓上班族及較忙碌的人可先網路預約再去超商領取；莊人祥回應，預約部分會再規劃。

此外，高嘉瑜詢問在場的主計總處主計長朱澤民、審計長陳瑞敏以及莊人祥，自己手上是否有快篩試劑。陳瑞敏表示，家中目前沒有快篩；朱澤民則回答，他今年73歲，但目前感覺身體還很好，不必去搶快篩。

莊人祥表示，他太太有買，自己先前也有買、只是用掉了。

高嘉瑜提醒，朱澤民年紀較大，屬於高危險群，家中要有快篩較妥適；朱澤民回答，他認為沒有必要不會去搶，若真的有需要，會去跟莊人祥借。（編輯：蘇龍麒）1110509