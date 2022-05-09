學生連署反九宮格停課制 教部：有疑慮可請防疫假

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（中央社記者許秩維台北9日電）青民協發起連署，呼籲調整九宮格匡列停課新制，逾千名學生響應。教育部今天表示，學校可考量運作量能並調整授課方式，家長也可幫子女請防疫假，由學校個案認定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台灣青年民主協會今天發布新聞稿指出，教育部日前公布新停課標準，國高中班上有確診者不再全班停課，改匡列確診者周圍九宮格實施防疫假，這項作法引發學生不滿，認為九宮格匡列法不切實際，將產生大量漏網之魚。

青民協提到，學生在下課、午休、體育課等，都會在教室和校園移動，九宮格範圍內學生未必風險最高；且多項升學考試在即，九宮格匡列政策可能提升校園染疫風險，影響升學考試的權益；而教育部未規定匡列學生可採用線上實體同步教學，實施防疫假學生的學習權益可能受損。

在彙整學生意見後，青民協也發起「呼籲教育部調整九宮格匡列作法，應說明並放寬防疫假之認定」連署，5月8日晚間10時啟動連署後，至今已有1356名學生加入連署，呼籲教育部重新檢討九宮格匡列的作法，非匡列範圍內的學生如有密切接觸，應從寬認定防疫假。

教育部透過文字回應，國高中學生已有較完整的疫苗覆蓋率，因此取消全班性暫停實體課程方式，規劃以確診個案長時間相處的鄰近九宮格者匡列，實施3天「防疫假」停止到校；如學校因確診及居隔人數急遽增加，造成課務運作發生困難，學校仍可調整授課方式，並通報主管機關備查。

因應請防疫假學生的學習需求，教育部表示，教師可採多元、彈性方式指導學生學習，如提供實體課程的視訊、錄製課堂教學影片、提供課堂教材或學習單等，或於學生到校上課後，視需要實施學習扶助課程，所需教師鐘點費，由學校預算支應或向主管機關申請補助。

教育部提到，非屬於確診者班級的座位「九宮格」學生，但仍與確診者有密切接觸者，家長若有相關疑慮，可基於防疫目的為子女請假，由學校個案認定並給予防疫假，不納入出缺勤紀錄，也不會扣學業成績評量，教育部明天會行文向地方政府教育局處與學校再次說明請假規定。（編輯：張雅淨）1110509