更多編輯台推薦新聞：
獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作
生活

獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看
生活

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
地方廣設PCR採檢站估一週改善量能 陳時中：擬規範急診只做必要篩檢
首頁 / 政治

國高中匡列新制 國民黨：九宮格不符現實應取消

2022/5/9 13:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北9日電）教育部7日宣布國高中取消全班性停課，僅匡列確診者附近九宮格同學。國民黨今天表示，九宮格措施不符現實，應取消並思考全面快篩。文傳會副主委林家興指出，快篩試劑不夠是校園防疫政策混亂的主因，呼籲蔡政府儘快改進。

教育部7日宣布，8日起取消原1/3以上班級有確診者、密切接觸者的全校停課規定，改以「確診個案」為核心，調整後各教育階段處理原則不同，國小和幼兒園仍是確診全班停課。

國民黨文傳會副主委林家興、國民黨青年團團長劉奕宏等人今天在國民黨中央黨部召開記者會，提出教育防疫的3主張，包括政府進口的唾液快篩，優先配給國小以下學童；請政府供應校園充足快篩，師生每週兩次快篩，篩陰才可上實體課；九宮格措施不符現實，應取消並思考全面快篩。

林家興表示，目前快篩試劑不夠正是蔡政府校園防疫政策混亂的主因，所有防疫作為都是為了掩飾買不到快篩試劑的窘境，快篩量能不足，無法足量分配到各學校，呼籲蔡政府儘快改進，不要為了掩飾而推出很多不符現實的防疫作為，增加學生與家長的困擾。

國民黨全國青年工作總會執行長吳禹辰表示，先進國家的校園防疫措施多是發放快篩試劑來取代全面停班停課。日本2021年就已發放快篩試劑給全國學校；韓國是由學校發放快篩試劑，並建議學生每週兩次自我檢測，並將結果上傳至健康監測APP；德國則要求學生於開學後的前3週每週進行3次快篩，之後每週2次，完整疫苗接種滿14天者可免快篩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳禹辰指出，蔡政府缺乏快篩試劑，所以現在搞這麼多複雜的措施，呼籲衛福部長陳時中不該傲慢，應該苦民所苦，不要讓大家無所適從。

國民黨青年事務委員會委員康晉瑜表示，教育部新的九宮格措施，令人質疑難道學生下課不會走來走去嗎？根據學生團體台灣青年民主協會統計，有逾1500名學生反應，對新防疫措施不滿和擔憂，完全忽略學生移動座位時的風險，嚴正呼籲教育部必須說清楚防疫假請假標準。（編輯：蘇志宗）1110509

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族