國高中匡列新制 國民黨：九宮格不符現實應取消

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（中央社記者王承中台北9日電）教育部7日宣布國高中取消全班性停課，僅匡列確診者附近九宮格同學。國民黨今天表示，九宮格措施不符現實，應取消並思考全面快篩。文傳會副主委林家興指出，快篩試劑不夠是校園防疫政策混亂的主因，呼籲蔡政府儘快改進。

教育部7日宣布，8日起取消原1/3以上班級有確診者、密切接觸者的全校停課規定，改以「確診個案」為核心，調整後各教育階段處理原則不同，國小和幼兒園仍是確診全班停課。

國民黨文傳會副主委林家興、國民黨青年團團長劉奕宏等人今天在國民黨中央黨部召開記者會，提出教育防疫的3主張，包括政府進口的唾液快篩，優先配給國小以下學童；請政府供應校園充足快篩，師生每週兩次快篩，篩陰才可上實體課；九宮格措施不符現實，應取消並思考全面快篩。

林家興表示，目前快篩試劑不夠正是蔡政府校園防疫政策混亂的主因，所有防疫作為都是為了掩飾買不到快篩試劑的窘境，快篩量能不足，無法足量分配到各學校，呼籲蔡政府儘快改進，不要為了掩飾而推出很多不符現實的防疫作為，增加學生與家長的困擾。

國民黨全國青年工作總會執行長吳禹辰表示，先進國家的校園防疫措施多是發放快篩試劑來取代全面停班停課。日本2021年就已發放快篩試劑給全國學校；韓國是由學校發放快篩試劑，並建議學生每週兩次自我檢測，並將結果上傳至健康監測APP；德國則要求學生於開學後的前3週每週進行3次快篩，之後每週2次，完整疫苗接種滿14天者可免快篩。

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吳禹辰指出，蔡政府缺乏快篩試劑，所以現在搞這麼多複雜的措施，呼籲衛福部長陳時中不該傲慢，應該苦民所苦，不要讓大家無所適從。

國民黨青年事務委員會委員康晉瑜表示，教育部新的九宮格措施，令人質疑難道學生下課不會走來走去嗎？根據學生團體台灣青年民主協會統計，有逾1500名學生反應，對新防疫措施不滿和擔憂，完全忽略學生移動座位時的風險，嚴正呼籲教育部必須說清楚防疫假請假標準。（編輯：蘇志宗）1110509