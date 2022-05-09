北市鼓勵國三生會考前遠距上課 7成學校已實施

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）國中教育會考將在21日登場，台北市教育局鼓勵各校國三學生16日起實施遠距線上教學演練，經統計88所國中，將有87校實施，且已有62校、70.45%國中今天就開始實施。

國中教育會考將於21日、22日舉行，台北市副市長蔡炳坤日前宣布，台北考區作為考場的25所高中職及2所承辦學校將於16日至20日實施遠距教學，並鼓勵所有國中三年級的學生16日至20日也採取遠距教學演練，在家好好準備。

台北市教育局今天統計，88所公私立國中當中，有87校將在16日至20日進行國三生遠距教學演練，比例達98.9%；另有62所提前從今天開始實施，比例約70.45%，其餘24校採部分實體課程、部分遠距演練，2校採實體課程。

大安區金華國中校長莊政龍向中央社記者表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，且國生教學進度已告一段落，在取得教師、家長共識後，決定讓國三生今天起進行遠距教學演練，做考前最後衝刺，維持到23日、會考完為止，國一、二年級生也從今天起實施1週的遠距教學演練。

內湖區東湖國中校長柯淑惠指出，包含請防疫假、被匡列及確診的學生，班級普遍剩下2/3甚至一半的學生到校上課，雖然老師可以採用同時直播的混成教學模式，但這樣要兼顧線上、線下的學生，效果不是太理想，且讓有來上課的學生必須承擔打掃等班務推動的壓力。

柯淑惠表示，除了這些原因，加上每日新增確診數不斷增加，讓老師與家長都很憂心，5日便臨時舉行課程發展委員會，決議今天開始實施遠距教學演練，國三生維持到會考結束，國一、二生則進行3天，12、13日回校段考。

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北投區新民國中校長施俞旭說，就讀新民國中的學生家庭結構與市中心學校不同，大多是有數個孩子的弱勢家庭，兄弟姊妹可能同時就讀同校，因此為了確保病毒不會被帶進家裡傳播，4月19日校內出現一名個案後，4月25日就開始全面實施遠距教學。

施俞旭指出，由於會考將至，課發會委員5日一致通過繼續遠距教學到23日，避免任一年級回校上課後造成擴大傳染的危險，影響國三的哥哥、姊姊們考試，等疫情趨緩到可控時，再考慮要以分流等方式復課，讓學生、家長都安心。（編輯：李錫璋）1110509