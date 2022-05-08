新北教育局：學生快篩陽性 得視同確診個案處理

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本土疫情延燒，民眾搶買快篩試劑，新北市蘆洲區一間藥局在門口貼出實名制快篩試劑已售完公告。中央社記者吳家昇攝 111年5月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市教育局今天表示，依據教育部最新規範，若學生快篩陽性，學校得比照確診個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等核酸檢測（PCR）陽性才進行相關作業。

教育部昨天宣布配合中央疫情指揮中心防疫措施，以「確診個案」為核心，針對校園實施授課方式進行調整，自今天起取消原「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定。

新北市政府教育局今天發布新聞稿指出，新北市依據教育部最新規範辦理，如有學生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，學校得比照確診個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業，可大幅增加校園防疫效能。

教育局表示，在落實防疫前提下，對於已宣布暫停實體課程的學校得照原定規劃不予調整，學校仍得經校內防疫會議通過後依新制辦理。

在國小及幼兒園部分，尚未宣布全校暫停實體課程學校，將依新制以班級為單位執行暫停實體課程作業，確診個案如確診前2天內曾到校上課，所屬班級同學與導師（國小以下同班同學），全班暫停實體課程3天。

在國、高中方面，取消班級及全校性暫停實體課程，與確診個案同班同學不須居家隔離，確診個案如確診前2天內曾到校上課，確診學生所屬班級座位九宮格同學，實施3天防疫假停止到校。

教育局指出，因應即將到來的國中教育會考，為讓國9學生順利應試，授權公私立國中得經校內防疫會議通過後，於會考前1至2週，9年級可採居家線上教學，也請學校提醒學生避免外出至高風險群聚場所，降低染疫風險。

教育局表示，學生如因確診、居家隔離、實施防疫假，無法到校，不列入出勤紀錄。教職員工確診則請公假，如因同住親友確診而需居家隔離請防疫隔離假。

教育局指出，家長在學生暫停實體課程及請防疫假期間，如需照顧學生得申請防疫照顧假。針對這次新制上路，將彙整相關問與答（Q&A），陸續公布在官網防疫專區。（編輯：戴光育）1110508