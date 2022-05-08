5/8本土4萬4294例 增12死、中重症118人[影]

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圖為7日醫護人員在北士科車來速篩檢站為民眾安排採檢事宜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張雄風台北8日電）國內今天新增4萬4294例COVID-19本土個案，數據較昨天的4萬6377例略降，中重症新增118人，增12人死亡，皆創今年單日新高，死亡個案半數未接種過疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，今天新增4萬4294例本土個案，確診個案中新增106中症、12重症，12例死亡個案。另新增67例境外移入病例。

陳時中說，今天新增4萬4294例COVID-19本土個案，數據較昨天的4萬6377例略降，研判主要可能與適逢假日有關，採檢人數較少，所以確診人數下降，疫情無大幅上升跡象。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增的12名死亡個案年齡介於60多歲至90多歲，5男7女，其中6人從未接種疫苗。重症年齡介於30多歲到60多歲，3人未接種過疫苗，其中30多歲女性，有先天性疾病及神經系統疾病，沒有施打過疫苗，COVID-19合併呼吸衰竭。

今天106例中症個案，年齡介於未滿10歲及90多歲，27人有慢性病、26人無慢性病史，其餘53人調查中；接種疫苗情況，其中有37例從未接種疫苗、9人施打1劑、17人接種2劑、完整施打3劑43人。

根據指揮中心統計，截至5月7日，本土確診個案有28萬7808人為輕症或無症狀個案、占99.75%，中症累計606例、占0.21%，重症累計101例、占0.04%，中重症累計144例解除隔離。

今天新增本土個案數分布前5名縣市，病例數皆超過2000人，為新北市1萬7948例最多、台北市8213例次之、桃園市5494例第三、台中市2358例第四、高雄市2010例第五。（編輯：李亨山）1110508

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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