國泰金前4月每股賺3.33元 疫情升溫提列理賠準備金

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（中央社記者蘇思云台北10日電）國泰金今天表示，4月稅後淨利新台幣97.4億元，累計前4月稅後淨利439.5億元，創下歷史次高。防疫保單部分，國泰產也提存相關賠款準備，未來針對疫情發展狀況將適時再調整賠款估計與入帳。

國泰金今天發布新聞稿公布4月自結獲利，4月稅後淨利為97.4億元，年減31.6%，累計前4月稅後淨利439.5億元，年減38.3%，累計每股稅後盈餘（EPS）為3.33元。國泰金指出，主因去年金融市場上行，投資收益高基期所致，旗下子公司核心動能穩健。

國泰金指出，國泰人壽4月稅後淨利76.8億，累計稅後淨利達335.7億，年減45%，主因去年投資收益基期較高所致。今年以來投資操作平穩，避險成本大幅改善，保險本業營運穩健，4月初年度保費及初年度等價保費分別為111億元及34億元，為業界第一。

國泰金指出，國壽4月預計收取的俄羅斯公債利息390萬美元已經在5月初入帳，國壽在2月已認列預期信用損失26億元，3月、4月都暫不調整，後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

國泰金指出，近期市場震盪，國泰人壽投資團隊靈活調整投資組合，新台幣4月對美元貶值近3%，加上替代避險操作得宜，有助改善避險成本，因此連續第4個月淨提存外匯價格變動準備金，外匯價格變動準備金餘額已達300億元以上，創歷史新高。

國泰金指出，國泰世華銀行4月稅後淨利20.5億元，累計稅後淨利89.2億元，年成長7%。4月因反應央行升息1碼，且房貸、企業及小額信貸等放款量都穩定成長，累計淨利息收入較去年同期增加12%；受惠保險商品銷量成長，累計淨手續費收入年成長12%。4月底逾放比率為0.08%，備抵呆帳覆蓋率為1952%，資產品質維持穩健。

國泰金指出，國泰產險4月稅後淨利0.1億元，累計稅後淨利8.4億元，較去年同期成長13%。單月獲利減少，主要是有數件大型商業賠案影響；在防疫保單方面，考量政府防疫政策與疫情持續發展，也提存相關賠款準備，未來針對疫情發展狀況將適時再調整賠款估計與入帳。

在核心業務部分，國泰產4月簽單保費25.4億元，累計簽單保費90.6億元，年成長25%。其中占比最大的車險業務，續保業務穩定成長，累計簽單保費年成長9%；商業險方面，持續引進法人新業務，火險與工程險都有成長，累計簽單保費年成長分別為61%、49%。

國泰金指出，國泰證券4月稅後淨利0.8億元，累計稅後淨利4.7億元，年衰退32%，主因是市場交易量萎縮。國泰投信4月稅後淨利1.7億元，累計稅後淨利5.9億元，較去年同期成長22%。（編輯：潘羿菁）1110510