0+7居隔新制將上路 產險業：沒隔離通知書不理賠

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中央流行疫情指揮中心宣布，完整接種3劑COVID-19疫苗者，17日起免居隔但7天自主防疫期間若需外出，須有2天內快篩陰性證明。圖為民眾購買快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北16日電）居家隔離新制「0+7」明天上路，居隔條件放寬牽動防疫險理賠，產險業者表示，隔離理賠以隔離通知書為準，也就是說，即使是確診者同住家人，明天起若未被匡列為居家隔離對象、沒有收到隔離通知書，不給予隔離理賠。

確診者同住家人居家隔離規定再放寬，中央流行疫情指揮中心今天宣布，完整接種3劑COVID-19疫苗者，明天起從「3+4」改「0+7」天，民眾免居隔但7天自主防疫期間若需外出，須有2天內快篩陰性證明；但因國、高中生多未打滿3劑，不適用新規。

產險業者表示，防疫保單隔離理賠多半依保戶收到政府依傳染病防治法第48條開立的隔離通知書為準，換言之，在0+7上路後，即使民眾是確診者同住家人，若已完整接種3劑COVID-19疫苗，並未被政府限制為居家隔離者，即不會收到隔離通知書，就不會啟動防疫險隔離理賠。

產險業者強調，防疫險是否理賠隔離定額補償，仍依隔離通知書為準。（編輯：潘羿菁）1110516