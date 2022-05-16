更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
防疫險理賠
新聞專題
防疫險理賠1/48

0+7居隔新制將上路 產險業：沒隔離通知書不理賠

2022/5/16 18:26（5/16 18:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央流行疫情指揮中心宣布，完整接種3劑COVID-19疫苗者，17日起免居隔但7天自主防疫期間若需外出，須有2天內快篩陰性證明。圖為民眾購買快篩試劑。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心宣布，完整接種3劑COVID-19疫苗者，17日起免居隔但7天自主防疫期間若需外出，須有2天內快篩陰性證明。圖為民眾購買快篩試劑。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）居家隔離新制「0+7」明天上路，居隔條件放寬牽動防疫險理賠，產險業者表示，隔離理賠以隔離通知書為準，也就是說，即使是確診者同住家人，明天起若未被匡列為居家隔離對象、沒有收到隔離通知書，不給予隔離理賠。

確診者同住家人居家隔離規定再放寬，中央流行疫情指揮中心今天宣布，完整接種3劑COVID-19疫苗者，明天起從「3+4」改「0+7」天，民眾免居隔但7天自主防疫期間若需外出，須有2天內快篩陰性證明；但因國、高中生多未打滿3劑，不適用新規。

產險業者表示，防疫保單隔離理賠多半依保戶收到政府依傳染病防治法第48條開立的隔離通知書為準，換言之，在0+7上路後，即使民眾是確診者同住家人，若已完整接種3劑COVID-19疫苗，並未被政府限制為居家隔離者，即不會收到隔離通知書，就不會啟動防疫險隔離理賠。

產險業者強調，防疫險是否理賠隔離定額補償，仍依隔離通知書為準。（編輯：潘羿菁）1110516

延伸閱讀
COVID-19法定傳染病等級降級理賠打折？金管會3點回應3類人快篩陽即確診 金管會要產險公會盡速提理賠指引數位證明、快篩陽性是否理賠？防疫險4大權益一次看專題／產險業慘痛教訓 防疫保單4亂象短期難化解防疫險之亂何時落幕？產險業：恐等COVID-19降級
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀