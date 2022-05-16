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居家照護日額理賠依用藥等級區分？壽險業將討論

2022/5/16 17:59（5/16 18:34 更新）
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壽險業17日將開會討論「輕症居家照護視同住院」的理賠執行細節，主要釐清是否依據用藥等級，區分不同理賠標準。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
壽險業17日將開會討論「輕症居家照護視同住院」的理賠執行細節，主要釐清是否依據用藥等級，區分不同理賠標準。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北16日電）疫情持續升溫，壽險業明天將開會討論「輕症居家照護視同住院」的理賠執行細節，主要釐清是否依據用藥等級，區分不同理賠標準。

考量醫院量能負荷，「輕症居家照護」已在4月啟動，當時金管會協調產、壽險公會訂定防疫保單住院日額保險金理賠因應措施，在輕症居家照護期間，保戶若有醫療行為，將比照一般住院予以理賠，不過近期確診數持續上升，保險業考慮針對「用藥」訂定更細節指引。

壽險主管說，4月時「輕症居家照護」的人數和現在已大不相同，加上理賠實務發現有很多輕症或無症狀民眾並未用藥，也有民眾誤以為所有住院醫療險都適用防疫保單理賠放寬原則，因此相關理賠原則必須進一步定義、把話講清楚，避免後續爭議。

該名主管說，先前業界已先召集過理賠主管會議，除了輕症居家照護期間未用藥就不放寬理賠住院日額保險金以外，各公司還有一些歧見，例如有公司認為有用藥就比照賠付住院日額保險金，有公司認為應進一步區分用藥等級。

考量理賠原則茲事體大，業界認為最後還是要由各公司總經理拍板，因此明天將由各公司總經理出面討論。據壽險業者指出，有些壽險公司在同一集團下有產險，恐顧慮理賠紅線放得太寬會波及產險，因此持有不同意見。（編輯：潘羿菁）1110516

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