富邦產險拒重複投保挨轟致歉 公告兩情況契約成立

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（中央社記者謝方娪台北17日電）富邦產拒絕承保防疫險重複投保件引起議論，富邦產今天公告，對於「公司已完成承保簽發保單者」和「已寄發續保通知書給保戶並已收取保戶保費者」，保險契約即為成立，公司定會依保險契約執行保障與賠付。

近日民眾陸續收到富邦產婉拒重複投保通知，引起反彈聲浪，富邦產官網湧入大量抱怨留言，質疑業者誠信，更有網友猛刷負評，富邦產今天緊急在網站公告說明。

富邦產險網站公告，在COVID-19疫情確診案例大幅攀升趨勢下，大量投保需求湧進富邦產險，已超出公司可承受風險胃納範圍，基於風險管理政策、維持公司經營安全穩定，同時更須確保公司對所有保險保戶履約能力，富邦產險不得不動態調整防疫險保單經營策略與核保政策，並對已持有富邦產或其他保險公司有效防疫險保單者婉拒承保。

對於近日防疫險續保風波造成第一線面對客戶的業務人員肩上龐大壓力及無法滿足所有投保客戶期待，富邦產險表示「公司深感抱歉」，也感謝業務人員辛勞。

富邦產險指出，考量被保險人如已持有富邦產或其他保險公司有效防疫險保單，基於公司能承受的風險額度有限，將僅剩額度保留給尚無相關保障的民眾，自5月14日起，對於核保審查中的被保險人，若已持有富邦產或其他保險公司有效防疫險保單者，將發送婉拒承保通知。

同時，富邦產險強調，對於富邦產已完成承保簽發保單者，及已寄發續保通知書給保戶並已收取保戶保費者，保險契約即為成立，公司定會依保險契約執行保障與賠付，保戶既有權益不受影響。

富邦產險表示，全體員工皆全力以赴處理爆量投保、續保文件審查及理賠申請給付，希望加快處理速度，減緩業務人員可能面對的質疑與不滿，希冀全體員工同心協力，攜手妥善處理每一位客戶需求，共同度過這段疫情。（編輯：潘羿菁）1110517