防疫險是金管會要業界開設？金管會澄清非事實

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（中央社記者謝方娪台北13日電）政治評論員朱學恒質疑，當初是金管會希望業界開設防疫保單，且國際間並無此種保單，金管會今天發布3點澄清這並非事實，防疫保單是2020年3月間陸續由保險公司設計研發銷售，且國際間也有類似保單。

政治評論員朱學恒於廣播節目表示防疫險是金管會召集產壽險公會，希望業者開設此保險，但國際產險公司不會出現這種商品；他並表示，去年5月疫情開始，金管會要求產壽險公司不要結束保單、持續收單。

金管會今天提出3點澄清，第一，國內防疫保單開辦，是2020年3月間陸續由保險公司設計研發銷售，且國際間也有類似保單。

第二，2021年5月間疫情轉趨嚴峻，立委反映有2家保險公司宣布下架防疫保單，導致民眾無法購買，希望金管會協助瞭解各公司商品銷售狀況以滿足民眾保險需求；經金管會調查，發現部分公司通報暫停收件，是基於已達原商品設計的風險胃納程度。

金管會指出，當時市面上仍有27張防疫保單，其中有11家公司賣個人保單、7家賣企業保單；後續金管會召開會議瞭解公司商品銷售政策及銷售狀況，保險公司表明，部分商品停止銷售是因已達風險胃納量，將調整商品內容後重新上架。

第三，金管會鼓勵保險公司開發多元商品，但保險公司研發商品時，應建立保險商品的風險控管機制，銷售後並應定期檢視商品定價合理適足及消費者權益保護。金管會強調，關鍵應在保險商品的設計與定價，且保險公司可透過調整商品銷售策略進行風險控管。（編輯：黃國倫）1110513