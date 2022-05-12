產險業不理賠陪同隔離者 金管會：回歸保單契約認定

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（中央社記者謝方娪台北12日電）有民眾抗議產險公司防疫險不理賠陪同隔離者並組成自救會，金管會今天重申，按產險公司保單條款，確實並未包含陪同隔離者，一切回到保險契約條款認定。

據金管會統計，目前國內有600萬件有效防疫保單和200萬件在途保單，近日防疫保單亂象頻傳，從核保、續保、理賠皆有爭議衍生。有民眾投訴媒體，指控新安東京海上產險並未理賠陪同隔離者，並組成自救會。

金管會保險局副局長林志憲今天說明，按新安東京海上產險保險契約條款，隔離必須符合傳染病防治法第48條規定，確實並未包含陪同隔離；他也呼籲，一切應回歸保險契約條款進行認定。

除了理賠方面，防疫保單續保爭議也未歇，錠嵂保經11日發布聲明要求富邦產儘速替客戶完成續保並拒絕簽署切簽書，再度衍生爭議。

林志憲表示，「此由富邦產和錠嵂保經進行溝通協調」；他指出，富邦產防疫險續保，針對先前業務員已承諾部分予以負責，至於業務員是否承諾為事實行為，由富邦產和錠嵂保經自行進行溝通。（編輯：潘羿菁）1110512