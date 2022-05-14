藍批防疫保單之亂 促一個月內研議理賠認定標準

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，防疫保單之亂已延燒一段時間，要求行政院一個月內協調衛福部、金管會、產險業者、消費者保護團體，研議一套具體可行的理賠認定標準。

據金管會統計，國內有600萬件有效防疫保單和200萬件在途保單，隨疫情升溫，引發不少爭議。國民黨團今天上午召開「防疫保單之亂何時了，政府出來面對」記者會，要求政府要有所作為。

曾銘宗在會中指出，近期疫情延燒擴散，確診人數大量增加，防疫保單問題亂上添亂，政府若不能早點解決，將影響600萬戶的權益、醫療體系的正常運作，甚至引發小型金融風暴。

他說，依照新加坡確診比率20%，防疫保單理賠金額將近600億到700億元，對照這些公司資本額只有132億元，可能引發經營危機。

與會的國民黨團副書記長吳怡玎說，每一張保單的設計，包括給付多少、保費多少，需要歷史資料來推估，新冠疫情完全沒有資料，怎麼可以賣這樣的保單，讓她感到不可思議，這一切的開始，就是金管監督不周到。

另一位副書記長謝衣鳯也要求金管會會同衛福部、保險業者等，共同訂出完整的指引，保障保戶的權利。（編輯：黃瑞弘）1110514