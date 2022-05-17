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65歲以上快篩陽性 18日起經醫事人員確認即確診

2022/5/17 14:18（5/17 14:28 更新）
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疫情指揮中心宣布，18日起65歲以上長者無論是居家隔離、居家檢疫或自主防疫對象，快篩結果陽性並經醫事人員確認，即為確診。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）
疫情指揮中心宣布，18日起65歲以上長者無論是居家隔離、居家檢疫或自主防疫對象，快篩結果陽性並經醫事人員確認，即為確診。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社網站）疫情指揮中心今天宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，18日起，65歲以上長者無論是否為居家隔離、居家檢疫或自主防疫對象，如家用快篩結果陽性並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確診。

中央流行疫情指揮中心今天表示，鑒於本土疫情持續升溫，且考量65歲以上長者為感染後易產生嚴重併發症或死亡之高風險族群，為利儘速給予此類個案抗病毒藥物，降低病情惡化之風險。諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義：

65歲以上長者，無論是否為居家隔離、居家檢疫或自主防疫對象，如使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確診，並自18日起實施。

指揮中心表示，65歲以上長者使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性後，可攜帶快篩檢測卡匣或檢測片就近至醫療院所（含衛生所），請醫師現場評估確認，屬於居家隔離、居家檢疫或自主防疫之長者仍可委請親友協助前往醫療院所或採遠距方式辦理，也可透過遠距門診醫療，請遠距、視訊診療醫師協助評估確認。

經醫師確認，且達成醫病共識後，由評估確認醫師或其所屬醫事機構進行健保IC卡上傳通報或至法定傳染病通報系統進行通報，將由系統自動研判確診。

指揮中心進一步說明，確診個案後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可前往社區採篩檢站或鄰近社區採檢院所，再次進行PCR採檢確認。1110517

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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