5/17本土6萬5794例 增38死、61例中重症

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本土疫情嚴峻，中正紀念堂車來速篩檢站17日啟用，設置行人、機踏車、2人以下汽車及高乘載等4線道，加速分流。中央社記者趙世勳攝 111年5月17日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北17日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增6萬5794例COVID-19本土病例，死亡個案增38例、中症增22例、重症增39例；另增39例境外移入病例。（編輯：張芷瑄）1110517

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增65,833例COVID-19確定病例，分別為65,794例本土個案及39例境外移入(18例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增38例死亡。

指揮中心表示，今日新增之65,794例本土病例，為31,827例男性、33,947例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(18,400例)、桃園市(10,184例)、臺北市(9,772例)、高雄市(4,979例)、臺中市(4,770例)、臺南市(2,844例)、新竹縣(2,105例)、基隆市(1,917例)、彰化縣(1,613例)、屏東縣(1,536例)、宜蘭縣(1,481例)、花蓮縣(1,200例)、苗栗縣(1,129例)、新竹市(1,124例)、南投縣(614例)、雲林縣(581例)、嘉義縣(556例)、臺東縣(405例)、嘉義市(345例)、澎湖縣(146例)、金門縣(81例)、連江縣(12例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為16例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、18例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至5月15日，死亡日期介於5月3日至5月15日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增39例境外移入個案中，為17例男性、22例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，感染國家為美國3例、調查中36例，入境日介於今年5月3日至5月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,729,489例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,830,935例排除)，其中896,059例確診，分別為12,301例境外移入、883,704例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,135例COVID-19死亡病例，其中1,120例本土，個案居住縣市分布為新北市542例、臺北市381例、基隆市57例、桃園市36例、彰化縣19例、臺中市17例、新竹縣14例、花蓮縣9例、宜蘭縣8例、高雄市、雲林縣及屏東縣各6例、臺東縣及臺南市各5例、苗栗縣3例，南投縣及嘉義縣各2例、新竹市及嘉義市各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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