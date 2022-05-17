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海軍：基隆號染疫者皆輕症 不影響戰力
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海軍：基隆號染疫者皆輕症 不影響戰力

2022/5/17 10:03（5/17 10:39 更新）
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海軍艦隊指揮部發言人馮國維少將指出，紀德級「基隆號」軍艦上一名官兵身體不適，快篩陽性，返港後全艦快篩，陽性者皆為輕症。圖為紀德艦。（中央社檔案照片）
海軍艦隊指揮部發言人馮國維少將指出，紀德級「基隆號」軍艦上一名官兵身體不適，快篩陽性，返港後全艦快篩，陽性者皆為輕症。圖為紀德艦。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北17日電）媒體報導海軍紀德級「基隆號」軍艦爆發集體染疫，海軍艦隊指揮部發言人馮國維少將指出，基隆號在完成任務返港期間，一名官兵身體不適，快篩陽性，返港後實施全艦快篩，陽性者皆為輕症，且已依規定隔離，不影響戰力。

中國時報報導，包括艦長、副艦長、輔導長及輪機長等艦上重要軍官陸續確診染疫。

馮國維接受中央社訪問時表示，他目前無法對外說明該艦總確診人數，雖然艦長、副艦長皆確診，但所有染疫者都無大礙，僅有喉嚨痛等輕微症狀，希望各界不要過度渲染、影響軍心。

海軍艦隊指揮部今天發布新聞稿指出，針對媒體報導「海軍基隆號軍艦爆集體染疫」，海軍艦隊指揮部所轄一六八艦隊基隆軍艦於海上完成任務返港期間，因一名官兵身體不適，經快篩呈陽性反應，返港後即實施全艦快篩，並針對快篩陽性者實施PCR檢測；確認陽性者，依防疫規定實施隔離。

海軍艦指部說明，已與確診者完成個人及家屬溝通，並調整兵力，不影響戰備任務執行；另依中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府防疫指導，完成全艦消毒，人員分流及區隔管理。

另外，海軍艦指部強調，海軍艦指部於艦艇執行任務前，均依防疫政策完成風險管控規劃，以確保戰備任務遂行；將持續提醒官兵做好個人衛生防護，避免出入人潮眾多場所，確保官兵健康與部隊戰力。（編輯：楊凱翔）1110517

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